Vestito trasparente, Elettra Lamborghini si copre solo con le mani

La bellissima cantante, Elettra Lamborghini, torna a far sussultare i suoi fan: forme in vista, vestitino trasparente.

Cantante, personaggio televisivo e simpaticissima quanto fortunata, ereditiera. Soprattutto però, sensualissima. Sì, è lei, la meravigliosa emiliana, Elettra Lamborghini, amatissima da milioni di fan e non solo però, per la sua bellezza. Come detto, anche la sua simpatia e la sua spontaneità sono caratteristiche da non sottovalutare.

La verità però, è che la meravigliosa classe ’94 non ha poi tante difficoltà nel mostrarsi sexy sui social, così come spesso fa sul palco, essendo diventata per tutti, la vera regina del twerking. Elettra, si è mostrata qualche volta anche senza reggiseno coprendosi davvero con poco, o anche con intimi davvero stretti, per quanto riguarda il busto inferiore.

Elettra, tutto trasparente! Si copre solo con le mani

A dirla tutta, non restano mai scontenti i suoi ammiratori, visto che la meravigliosa ventinovenne di curve da mostrare, ne ha eccome tra il prosperoso lato A e quel fondoschiena a cui tutti vogliono sempre dare uno sguardo. I like, neanche a dirlo, arrivano sempre a fiumi e così lei ottiene quello che vuole, ma allo stesso momento i follower Instagram si regalano qualche momento di distrazione ogni tanto. E poi a seguirla ci sono anche quelli che la amano per la sua musica, per i suoi movimenti sul palco, ma anche per le risate che Elettra molte volte regala al pubblico con la sua personalità.

E la bolognese è apprezzatissima anche all’estero. Non soltanto, anche qui, per le sue curve da capogiro, ma proprio per quello che mostra di sé. Infatti, abbiamo visto la stupenda italiana in tv, per esempio a Telecinco, Rede Globo, MTV, ma un’altra cosa sarà sfuggita a qualcuno. Se ci ritrovassimo a guardare il film, Mollo tutto e apro un chiringuito, ecco che ce la ritroveremo anche come attrice. Elettra lì, veste i panni di se stessa.

Ma torniamo a come mai tanti milioni di fan la seguano anche su Instagram. Abbiamo detto delle sue curve pazzesche, ed allora, diamo anche loro uno sguardo. La bellissima cantante si mostra oggi con un vestito tutto trasparente. Le sue gambe da urlo sono in vista, si intravede anche l’intimo.

Sopra, il pazzesco lato A dell’ereditiera è coperto solo dalle sue mani. In più, anche lo sguardo fa il suo ed i seguaci possono nuovamente ammattire per lei.