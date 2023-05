Federica Masolin, che vestito: lo stadio di Miami ai suoi piedi

La Formula 1 ha fatto tappa lo scorso fine settimana a Miami, e non poteva mancare la presenza anche di Federica Masolin. La giornalista di Sky ha rubato l’occhio con una foto allo stadio

Il Gran Premio di Miami dello scorso weekend ha dato ancora una volta segnali molto negativi alla Ferrari, ed estremamente positivi da parte della Red Bull, che ha dominato ancora una volta con l’accoppiata composta da Verstappen e Perez.

Un duopolio difficile da scardinare quello delle vetture anglo-austriache che sembrano vivere un campionato a parte rispetto a qualunque concorrente in pista. A raccontare ed approfondire come sempre con grande personalità e classe le vicende del fine settimana dei motori, ci ha pensato la giornalista Federica Masolin, volto di ‘Sky Sport’ per quanto riguarda in particolare la Formula 1.

Presente anche lei a Miami per lavorare sull’ultimo Gran Premio, la presentatrice milanese classe 1985 non è passata inosservata, ed ancora una volta ha raccolto enormi consensi da parte dei fan, che la seguono con grande trasporto sia in TV che sui social. Su Instagram la 38enne giornalista ha infatti costruito una solida fanbase composta al momento da ben 683mila followers, sempre pronti a seguirla e a sostenerla ad ogni pubblicazione.

Un profilo ricchissimo di contenuti quello di Federica Masolin, che spesso ‘porta con se’ i fan attraverso i social a margine dei vari gran premi. Questa volta non sono mancate le foto, tra un sorriso e l’altro, direttamente dalla stupenda Miami.

Federica Masolin regina della Formula 1: a Miami domina anche allo stadio

“Miami vibes” scrive la stupenda Federica Masolin a margine del suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Un riferimento all’ultimo fine settimana passato a Miami per lavorare con Sky al Gp di Formula 1.

All’interno del post è possibile ammirare una vera e propria raccolta di scatti e momenti del weekend in Florida tra backstage, pista, uno splendido compleanno e tanta buona compagnia. La prima delle foto inserite nella pubblicazione la ritrae all’Hard Rock Stadium di Miami con indosso uno splendido vestitino a tema.

Una foto non banale con un abito col nome della città ed una fantasia che richiama proprio i colori della Vice City. Alle spalle il colpo d’occhio delle tribune vuote dell’impianto ed un prato verde con alcune persone intenta a lavorare. Si è trattato di uno scatto che agli occhi dei fan proprio non poteva passare sottotraccia.