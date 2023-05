Ritorna al Napoli, tifosi azzurri in estasi

Il Napoli ha vinto il suo terzo Scudetto e la prossima estate vedrà ritornare un beniamino dei tifosi, molto contenti dell’operazione

Il terzo Scudetto del Napoli ha fatto esplodere la città partenopea in una grandissima festa che durerà senza sosta fino al prossimo 4 giugno. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis e del Comune è quello di organizzare una grossa manifestazione per dare la possibilità ai calciatori di incontrare i tifosi nelle varie piazze della città.

Ma oltre ai festeggiamenti, c’è bisogno anche di programmare la prossima stagione e ci sono dei dubbi su diversi giocatori, oltre che su Giuntoli e Spalletti.

Giuntoli è cercato dalla Juventus e potrebbe andar via, mentre Spalletti deve trovare un accordo con il presidente del Napoli. E poi ci sono i giocatori, quelli in scadenza nel 2024 come Zielinski e Lozano, ma anche quelli di rientro dal prestito. E’ il caso di Alessandro Zanoli, terzino destro mandato per sei mesi alla Sampdoria per fargli accumulare continuità di rendimento ed esperienza in Serie A.

L’ex Legnago si è fatto valere in una realtà molto complicata, nel frattempo i partenopei avevano puntato su Bereszynski in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro.

Napoli, Zanoli torna per restare

A prescindere da come andrà l’operazione-riscatto per Bereszynski, il Napoli ha già chiarito che Alessandro Zanoli tornerà all’ombra del Vesuvio per restare. I tifosi apprezzano molto il giocatore, terzino destro classe 2000 nel giro della Nazionale italiana Under 21.

Con la maglia della Sampdoria, ha collezionato diciannove presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando anche un gol al Verona e siglando un assist all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Avrà la possibilità di crescere alle spalle di un top player del ruolo come Giovanni Di Lorenzo con un’esperienza in più, quella di giocare in un club in difficoltà come Samp: infatti, è stato uno dei migliori della rosa di Stankovic in questi mesi.

Mesi molto formativi per Zanoli, scoperto da Cristiano Giuntoli quando giocava nel settore giovanile del Carpi e portato prima nella Primavera azzurra e poi in prima squadra. L’idea del Napoli resta sempre quella di puntare sulle nuove leve e probabilmente ci saranno alri investimenti durante la prossima estate.

Nelle ultime ore sono circolate delle voci su un possibile nuovo addio di Zanoli, direzione Genoa. La squadra di Gilardino è stata promossa in Serie A da poco e cerca dei nuovi profili per affrontare il difficile campionato. Tuttavia, il Napoli preferisce tenerlo in rosa e concedergli delle occasioni in maglia azzurra.