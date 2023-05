Sabrina Ferilli, quell’intreccio dopo la frase in diretta: cos’è successo alla celebre romanista

Sabrina Ferilli è una delle donne più amate d’Italia e soprattutto dai tifosi della Roma. Una sua frase ha suscitato scalpore: ecco perché

Sabrina Ferilli è una delle donne dello spettacolo più belle e più ammirate dal pubblico italiano. In particolar modo dai romanisti che hanno ancora impresso negli occhi lo spogliarello al Circo Massimo per la festa del 2001.

La bellissima attrice continua a far parlare di sé dopo tantissimi anni da protagonista sul piccolo e grande schermo. Nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è durato solo 2 anni a causa di un tradimento di lui. L’attrice inizia poi una relazione con il dirigente Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi, in Comune, con nessun invitato. La Ferilli non ha figli e durante un’intervista a La Stampa ha dichiarato: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Ferilli e il sesso: i dubbi sui social dopo la sua frase

Sabrina Ferilli ha fatto venire dei dubbi sui social riguardo la sua sessualità. L’attrice è sposata con Flavio Cattaneo, come scritto in precedenza, ma una frase pronunciata nei giorni scorsi ha lasciato perplessi i fan. A Tu si que vales, noto programma mediaset, l’attrice, grande amica di Maria De Filippi, commentando il racconto della storia di un ragazzo trans avrebbe detto “se poi noi interessate in prima persona“. Parole che, a detta di qualcuno, nasconderebbero un coming out.

Sabrina Ferilli, frase rivelatrice? Sono in molti a chiederselo ma al momento nessun chiarimento è arrivato da parte della diretta interessata. Difficile immaginare che la Ferilli sia lesbica ma il dubbio è venuto tante persone sui social. Nei tempi che corrono ogni frase e ogni parola fa il giro del web molto velocemente. La famosa attrice di fede romanista non ha risposto e difficilmente lo farà.