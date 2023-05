Wanda Nara da impazzire in intimo: i fan notano un dettaglio (Foto)

Bella e sempre sensualissima, Wanda Nara sa sempre come far impazzire i fan: con quell’intimo, ci è riuscita ancora.

Certo, non potrà piacere a tutti, come i tantissimi personaggi famosi che conosciamo. Anche lei, Wanda Nara, ha i suoi ammiratori e chi invece preferisce criticare. Ma una cosa è certa, l’argentina è sempre ammiratissima e super sexy. Infatti i seguaci, non sono certo pochi.

Ma non sono pochi in generale, gli amanti della bellissima argentina. Non c’è da contare infatti, solo chi la ammira su Instagram. Ormai la bellissima sudamericana che è indossatrice e showgirl, è anche imprenditrice ed agente sportiva e quindi ha ragione di pensare che sempre più persone nel mondo, ammirino il suo successo.

Wanda in intimo: si vede tutto

Sicuramente anche tante giovani donne sognano di essere come lei che non si è fatta mai mancare niente partendo solo dal mondo dello spettacolo e, come tanti sanno, da wag di un attaccante di calcio. Che all’epoca era Maxi Lopez, arrivato poco più di dieci anni fa con lei in Italia. Poi Wanda ha conosciuto e si è innamorata di un altro argentino. Un altro attaccante, Mauro Icardi, ancora oggi suo compagno.

Forse per questo, la bellissima sudamericana un po’ di antipatia la subisce da parte di qualcuno. Molti tifosi dell’Inter, visto che lei è l’agente del calciatore, pensano che anche lei abbia delle colpe per quanto riguarda la partenza del numero 9 di qualche anno fa. Ma pazienza, anche nel calcio il mondo va avanti. E va avanti sicuramente pure quello della splendida e formosa showgirl, che intanto vanta senza problemi, la bellezza di 16,2 milioni di follower.

Sicuramente, sul come faccia ad averne così tanti non c’è neanche da farsi troppe domande. La splendida classe ’86 ha forme che fanno girare la testa ad ogni scatto, pensate poi che spessissimo, quelli suoi non sono certo scatti dove Wanda si copre tantissimo e così, il risultato è scontato.

91-63-91, queste le misure che mostra la meravigliosa argentina ogni volta che si lascia scattare una foto. Ora capiamo in parte, come possa avere così tanti seguaci. Il colpo finale, ce lo dà proprio lei con il suo ultimo post. Guardate che curve, con Wanda distesa in intimo a letto. Il pazzesco décolleté non è scoperto, ma c’è solo un reggiseno a coprire, ma più giù c’è una visione da capogiro. Perizoma strettissimo ed incredibile lato B della sudamericana in vista. Da urlo.