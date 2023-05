Osimhen via a fine stagione: il Napoli ha già trovato il sostituto

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere sempre più lontano da Napoli. Un bomber come il nigeriano fa gola ai migliori club d’Europa in vista del prossimo calciomercato, pronti a fare follie pur di strapparlo alla squadra di De Laurentiis.

Difronte ad un’offerta irrinunciabile, ovviamente, un imprenditore come il presidente del Napoli non può voltare le spalle e far finta di nulla, ed è per questo che la dirigenza partenopea -in attesa di capire quale sarà il futuro di Giuntoli– avrebbe già scelto con chi eventualmente sostituire Osimhen nel prossimo calciomercato, proprio per evitare di farsi trovare impreparata.

Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Osimhen: arriva dalla Francia

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Il club partenopeo, infatti, avrà da che lavorare tanto e bene nella prossima estate, anche perché alcuni dei top player della formazione di Spalletti potrebbero andare via, uno su tutti Victor Osimhen.

L’intenzione di De Laurentiis è però quella di trattenerli tutti, anche se difronte ad offerte irrinunciabili tutti possono partire. Ed è per questo che, come solito fare dal club azzurro, la dirigenza si sarebbe iniziata a muovere con anticipo valutando i profili con i quali poter rimpiazzare Victor Osimhen nel prossimo calciomercato.

Fra uno scouting e l’altro, alla fine, l’attenzione del Napoli è ricaduta su uno degli attaccanti più interessanti e prolifici della Ligue 1, campionato dal quale, fra le altre cose, proveniva proprio il bomber nigeriano. L’asse Napoli-Francia, dunque, è pronta ad infuocarsi anche nella prossima estate.

Napoli, per il post Osimhen occhi in Ligue 1: le ultime

Il Napoli potrebbe ancora una volta fare compere in Ligue 1. Stando infatti a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale a TMW, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe posato gli occhi su un attaccante del campionato francese per sostituire -eventualmente- Victor Osimhen nel prossimo calciomercato.

Il nome in questione non è assolutamente nuovo dalle parti della Serie A, visto che in passato anche Milan ed Inter hanno seguito con attenzione il giocatore. Stiamo parlando di Jonathan David del Lille, classe 2000, che in questa stagione ha messo a segno ben 23 gol in tutte le competizioni.

Per caratteristiche tecniche l’attaccante canadese rappresenta essere, per l’appunto, l’alternativa perfetta a Victor Osimhen che, stando alle ultime notizie, non è certo della sua permanenza al Napoli. Dopo il nigeriano, dunque, De Laurentiis potrebbe scovare un altro bomber sempre dal Lille.

Napoli su Jonathan David: le possibili cifre dell’affare

Il Napoli punta su Jonathan David per sostituire Victor Osimhen nel prossimo calciomercato in caso di una sua cessione. Miglior scelta il club azzurro non poteva fare, anche se le cifre dell’operazione potrebbero essere esose.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, l’attaccante canadese potrebbe arrivare a costare anche 60 milioni di euro, anche se il Lille potrebbe arrivare a chiedere anche molto di più nella speranza che possa aprirsi una vera e propria asta per David.