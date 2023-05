Tempo di saluti: il Napoli saluta quattro giocatori dopo la festa

Dopo aver vinto con merito il campionato italiano di quest’anno, il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe dire addio a ben quattro giocatori

Il Napoli è riuscito a vincere finalmente il terzo Scudetto della sua storia. Gli azzurri, con il pareggio rimediato alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, hanno infatti vinto aritmeticamente il campionato con ben cinque giornate di anticipo. Dopo la grande esultanza dell’immediato post partita di Udine, i partenopei hanno continuato a festeggiare allo Stadio Diego Armando Maradona.

Dopo la gara vinta per 1-0 (rigore realizzato da Victor Osimhen) contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, infatti, a Fuorigrotta c’è stata una grandissima festa per rendere omaggio alla squadra che è riuscita a laurearsi campione d’Italia con così largo anticipo. Tuttavia, al netto che i festeggiamenti dureranno per tutta l’estate, in casa partenopea già si sta parlando molto di futuro.

Sia Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti potrebbero di fatto lasciare il Napoli al termine di questa stagione straordinaria. Il direttore sportivo, obiettivo numero uno della nuova Juventus, vorrebbe cambiare aria dopo otto anni. Per il tecnico toscano, invece, ci sono più possibilità di una sua permanenza, anche se bisogna attendere ancora qualche settimana per conoscere il suo futuro. Ma nel Napoli, oltre a due dei principali artefici dello Scudetto, potrebbero esserci anche altri quattro addii.

Calciomercato Napoli, tra gli azzurri ci potrebbero essere ben quattro addii a fine stagione: ecco i nomi dei calciatori sulla lista dei partenti

Tra i possibili partenti bisogna inserire sicuramente Diego Demme. Il centrocampista, infatti, aveva già chiesto di lasciare il Napoli nell’ultima sessione invernale di mercato, ma poi ha scelto di terminare questa stagione in maglia azzurra. L’ex Lipsia, dopo aver giocato pochissimo quest’anno (solo sei gare in campionato), sicuramente spingerà per trovare una squadra che gli possa permettere di giocare con una certa continuità.

Anche Bartosz Bereszynski lascerà gli azzurri al termine di quest’anno. Il terzino polaco, almeno di clamorosi ripensamenti da parte della dirigenza partenopea, tornerà alla Sampdoria, visto che il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di investire 1,8 milioni di euro per riscattarlo dai doriani. Gli altri due partenti, molto probabilmente, saranno Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Questi ultimi due, infatti, sono riusciti a ritaglarsi un po’ di spazio, ma saranno comunque cedutii a titolo temporaneo ad altre squadre, proprio per permettergli di fare le ossa in Serie A.