Manchester City, colpo dalla Serie A: pagano la clausola rescissoria

Il Manchester City continua ad andare a caccia dei più grandi talenti su scala mondiale e stavolta ha messo nel mirino una delle stelle della nostra Serie A. In tal senso, la squadra di Pep Guardiola si prepara ad accogliere il talento ed a pagare la clausola rescissoria prevista nel suo contratto.

Con una semifinale di ritorno di UEFA Champions League da disputare dopo l’1-1 dell’andata contro il Real Madrid ed una Premier League da conquistare, il Manchester City guarda al mercato. E mette gli occhi stavolta su uno dei calciatori più forti del panorama calcistico italiano. In tal senso Pep Guardiola, o per meglio dire il suo club, è pronto a versare nelle casse della società l’intero importo della clausola rescissoria prevista nel contratto del calciatore.

Manchester City, pagano la clausola!

Le due clausole rescissorie più famose in Serie A, per così dire, sono quelle di Rafael Leao del Milan e di Kim Min-Jae del Napoli. Si tratta, ironia della sorte, anche di due dei calciatori più interessante dell’intero campionato, che a suon di grandi prestazioni hanno attirato l’interesse delle principali squadre a livello mondiale. In vista del mercato, ovviamente quando c’è una clausola, aumentano i timori, stavolta confermati dal fatto che il City si sta preparando a pagare tale cifra.

L’obiettivo di Pep Guardiola e dei Citizens in generale è quello di alzare senza soluzione di continuità l’asticella. Sono diverse le novità che il tecnico spagnolo ha introdotto in questa stagione e per questo, dal momento che hanno dato straordinari risultati, è probabile che saranno riproposte anche nella prossima annata. Per questo la squadra andrà cambiata e serve un difensore che sappia anche spingersi in avanti. Per questo a breve verseranno nelle casse del Napoli l’importo della clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro per Kim Min-Jae.

City su Kim, il Napoli cerca le alternative

Sul coreano c’è anche il Manchester United. Entrambe le compagini sono pronte a pagare l’importo della clausola rescissoria, quindi tutto dipenderà da chi strapperà prima il sì al giocatore. Il Napoli, nel frattempo, valuta le alternative. Piacciono, in tal senso, tre profili su tutti, vale a dire Scalvini dell’Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda e soprattutto Doekhi dello Union Berlin. Chiaro l’identikit: si cerca un tipo di giocatore giovane ma già abituato a calcare certi palcoscenici.