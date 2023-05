Osimhen saluta Napoli, c’è la data: tifosi gelati

Il rischio che Victor Osimhen possa lasciare il Napoli non è così basso come qualcuno pensi. L’attaccante nigeriano potrebbe abbandonare la nave

Non è affatto un mistero che il calciatore abbia richieste importanti di mercato da ogni parte del mondo. In particolar modo dalla Premier League dove osservano, con molta attenzione, la sua vicenda. Anche perché ci sono alcuni club inglesi che non avrebbe problemi nello spendere “solamente” più di 100 milioni di euro per averlo a disposizione.

La paura più grande per i sostenitori azzurri è che la loro punta di diamante possa fare le valigie per sposare un’altra avventura in un altro club. Ed il rischio, effettivamente, c’è. Il calciatore potrebbe lasciare seriamente il capoluogo partenopeo. Anche perché ci sarebbe anche la data del suo possibile addio.

Napoli, Osimhen pronto a lasciare: sale il rischio

Gran parte della vittoria del terzo scudetto arriva, inevitabilmente, dai suoi 23 gol in 28 apparizioni. Numeri da extraterrestre quelli del classe ’98 che è stato semplicemente perfetto in questa stagione. Nonostante sia stato fermo, per un paio di settimane, per via di alcuni problemi fisici. Victor Osimhen è entrato ufficialmente nel cuore dei suoi tifosi. Gli stessi che, però, rischiano di poterlo vedere partire.

Come riportato in precedenza sono molti i top club che sono pronti a fare una vera e propria asta per acquistarlo. De Laurentiis, nel corso della sua intervista alla ‘Repubblica‘, è stato molto chiaro: non va via nessuno. Ma se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile allora le cose potrebbero decisamente cambiare. Il contratto del calciatore andrà in scadenza il 30 giugno del 2025. C’è ancora tempo. O forse no?

Non è da escludere una sua possibile partenza il prossimo anno. In tutto questo, però, il numero uno azzurro farà di tutto per convincerlo a firmare e restare. L’idea del presidente è quella di costruire una squadra ancora più competitiva di quella di quest’anno. Magari puntando a qualcosa di più del campionato (Champions League, proprio come ribadito dallo stesso ADL).

Se non dovesse arrivare la firma sul contratto allora le cose cambieranno. Si valuterà una (a questo punto) inevitabile cessione del calciatore. Le richieste non mancano di certo. Un colpo duro per i supporters. In vista della prossima sessione estiva potrebbero presentarsi anche le prime offerte da parte di squadre blasonate europee. Tra queste spunta il Paris Saint Germain (che vorrebbe riportarlo in Francia) ed il Manchester United. De Laurentiis è pronto a fare muro.