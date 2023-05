Scambio Napoli-Fiorentina: si lavora al nuovo colpo

Il Napoli è pronto a bussare alla porta della Fiorentina. Stesso discorso vale anche per i viola che sono intenzionati ad intavolare una trattativa a dir poco importante

L’obiettivo delle due squadre è quello di rinforzarsi, ancora di più, in vista della prossima stagione. I neocampioni di Italia hanno adocchiato, nel team gigliato, un calciatore che potrebbe fare al caso di Spalletti. Stesso discorso vale anche per i viola di Italiano pronti a chiedere informazioni sull’atleta azzurro.

Ed è per questo motivo che, tra i due club, può andare in porto un importante scambio. Anche se non è così semplice come sembra. Soprattutto perché, i calciatori in questione, hanno altre richieste importanti da altrettanti club pronti a tutto pur di strapparli alla concorrenza.

Napoli, si lavora ad un importante scambio con la Fiorentina

Nonostante la stagione non sia ancora terminata (mancano quattro partite alla fine del campionato), la dirigenza partenopea sta già pensando al prossimo campionato. Soprattutto in ottica calciomercato. Se il presidente De Laurentiis, in una intervista rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica‘, ha fatto sapere di volere un americano ed un giapponese, il ds Giuntoli sta lavorando ad una pista “italiana”.

La squadra in questione è la Fiorentina. Nei viola milita un atleta che potrebbe fare proprio al caso di Spalletti. Il calciatore in questione è Nikola Milenkovic. Il centrale serbo, dopo anni trascorsi a Firenze, è pronto ad effettuare il tanto atteso salto di qualità. In particolar modo giocare in una competizione importante come quella della Champions League. E, soprattutto, militare nella squadra che ha appena vinto lo scudetto.

Il club di Commisso sa molto bene che, prima o poi, uno dei diamanti della squadra sarà destinato a fare le valigie. A patto che arrivi una offerta importante. La sua valutazione, infatti, si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Giudicata fin troppo eccessiva dalla dirigenza partenopea. La stessa che, a sua volta, è intenzionata ad inserire nella trattativa un giovane molto interessante e che ha fatto vedere ottime cose in questa seconda parte di campionato.

Stiamo parlando di Alessandro Zanoli, fresco di retrocessione in Serie B con la Sampdoria, ma che ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Il terzino destro (all’occorrenza anche centrale) potrebbe essere il “sacrificato” per arrivare al classe ’97. Più, ovviamente, soldi. De Laurentiis ci pensa seriamente. Le sue intenzioni sono fin troppo note: costruire una squadra ancor di più competitiva e che possa puntare anche alla vittoria della Champions (parole sue).