Jolanda incontenibile: la scollatura è esplosiva

Jolanda De Rienzo regala spettacolo come al solito a beneficio dei tantissimi ammiratori: la giornalista partenopea è un vero schianto

Sono giorni di grande gioia, destinati a durare ancora a lungo, quelli che sta vivendo tutta Napoli, per la conquista dell’attesissimo terzo scudetto. Un traguardo sognato da ben 33 anni e finalmente diventato realtà e che ha coinvolto tifosi di tutte le età. Naturalmente, anche tra gli addetti ai lavori, come nel caso di Jolanda De Rienzo.

La giornalista partenopea non ha mai nascosto la sua fede calcistica e la sua felicità, nel celebrare la squadra di Spalletti campione d’Italia, è stata ben visibile. Conferendole, se possibile, una bellezza ancor più radiosa ed irresistibile.

Jolanda del resto è da tempo una delle giornaliste sportive più acclamate in tv e sui social. Sul piccolo schermo, ha acquisito una visibilità sulla ribalta nazionale, con la sua grande passione e competenza, ma anche con un fascino di quelli che non passano certo inosservati. E che infatti contribuisce alla sua grande audience sul web, con un seguito da oltre 350 mila followers su Instagram.

Dal punto di vista delle soddisfazioni lavorative, è stata una stagione da incorniciare per Jolanda. Altrettanto per i suoi numerosi fan, che hanno potuto godersela in scatti davvero da capogiro, che proseguono senza soluzione di continuità e non deludono mai le attese, anzi.

Jolanda De Rienzo, prove tecniche come ‘la più amata dagli italiani’: con le sue curve fa sempre centro

Per una volta, Jolanda indossa colori diversi da quelli dell’azzurro che domina nel suo cuore. Ma il risultato è ugualmente irresistibile e ancora una volta l’ovazione degli ammiratori non tarda ad arrivare.

Negli ultimi scatti, la giornalista indossa un abito rosso fiammante partecipando ad un evento di una celebre marca di cucine per la casa. Scherzando con i fan, scrive nella didascalia delle sue “prove tecniche per diventare la più amata dagli italiani”. Con quel sorriso, e con quelle curve in primo piano, incontenibili come non mai, siamo decisamente sulla buona strada. Gli ammiratori sognano ad occhi aperti e come sempre ricoprono Jolanda di meritati complimenti e di una valanga di like. Anche questa volta, la De Rienzo ci ha colpiti dritti al cuore. Un capolavoro che non smetteremmo mai di ammirare, di fronte a un fascino del genere c’è davvero poco altro da aggiungere.