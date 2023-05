Panchina Nazionale, addio a Mancini: clamoroso annuncio in diretta

Il futuro della panchina della Nazionale Italiana è meno sicuro che mai: lo annuncia Mancini stesso.

Il lavoro di Roberto Mancini da quando è diventato commissario tecnico della nazionale italiana è stato positivo malgrado quel mancato accesso al Mondiale di Qatar 2022 che ancora oggi è al centro dei pensieri dei tifosi azzurri.

È stata una delusione immensa non partecipare per la seconda volta consecutiva a una competizione che l’Italia ha vinto per quattro volte nella sua lunga storia. Mancini, nonostante delusione, è rimasto saldamente in panchina con lo scopo di cercare nuovi talenti a cui dare la responsabilità di indossare la maglia azzurra. E ciò non è una missione facile, anzi si è rivelata più difficile del previsto con il Ct che di frequente ha chiesto “aiuto” ai vari club italiani.

Nazionale, Mancini: “Allenare un club? Non smentisco..”

Il Ct Roberto Mancini ha ancora tanto lavoro da fare, specialmente in avanti dove mancano effettivamente calciatori in grado di segnare regolarmente. Manca insomma quel numero 9, quell’attaccante di peso che la nazionale ha sempre avuto nel corso della sua storia centenaria. Certo, ci sono i vari Scamacca, Immobile e Retegui, ma obiettivamente questi nomi non fanno brillare gli occhi dei tifosi della nazionale italiana che sono abituati da sempre ad attaccanti di un certo peso.

Questo tema è stato sollevato di nuovo dallo stesso Ct Mancini a margine dell’evento “Milano Football Week” nel quale ha ribadito alla stampa presente il suo punto di vista. Mancini ha poi lanciato qualche indizio riguardante il suo futuro da allenatore.

Il commissario tecnico marchigiano ha parlato di vari temi dopo l’evento a cui ha partecipato, ma si è soffermato principalmente sullo stato di salute della nazionale e sulla mancanza di talenti in avanti che complica non poco il suo non facile lavoro di selezionatore. Il prossimo appuntamento degli azzurri è contro la Spagna, non un avversario qualsiasi, nella semifinale di Nations League che si giocherà a Rotterdam il prossimo 15 giugno. Il Ct è stato chiaro, pensa solo alla nazionale italiana anche se non smentisce che in futuro potrebbe tornare a sedersi su una panchina di un club, italiano o europeo. “Tornare ad allenare in club? Non smentisco, ma al momento penso alla Nations League“, ha detto Mancini rispondendo a una domanda riferita al suo futuro.

Un futuro piuttosto poco chiaro: se infatti l’attuale commissario tecnico dovesse fallire in Nations League, allora il presidente della FIGC Gabriele Gravina potrebbe seriamente pensare al grande cambio al timone della Nazionale.