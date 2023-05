Boom Napoli, scelto il sostituto di Osimhen: che colpo

Se arrivasse, sarebbe davvero un grandissimo colpo: non è facile far dimenticare Osimhen, ma l’attaccante è davvero forte.

Il tempo potrebbe solo separare i tifosi del Napoli dall’ultima uscita in azzurro di Victor Osimhen, ovvio beniamino delle curve con i suoi gol che hanno portato al tanto ambito terzo scudetto. Per la precisione, in campionato per adesso, il nigeriano ne ha messi a segno ben 23 e questo non ha fatto altro che porre maggiormente su di lui i riflettori. Calciatore di sicuro rendimento, Osimhen adesso sa di poter ricevere da un momento all’altro, qualche chiamata davvero importante.

Si parla di Paris Saint-Germain e di Bayern Monaco, ma sicuramente qualche altra big inizierà a pensarci, visto che tra l’altro si parla di un classe ’98. Una speranza però per i tifosi azzurri c’è e cioè quella che lega il ragazzo di Lagos agli azzurri a meno di una offerta pazzesca. Il presidente, Aurelio De Laurentiis non lo lascerà certo partire perché il club ha problemi finanziari ed a Napoli dovrebbero arrivare più di 130 milioni per averlo.

Scelto il sostituto di Osimhen: colpaccio Napoli

Sicuramente, le possibilità ci sono ed allora è comunque giusto iniziare a capire un po’ su chi si starebbero affacciando i Partenopei. Che per adesso rispondono ancora delle ricerche fatte sì dallo staff, ma anche da Cristiano Giuntoli, che sembra sempre più lontano da Napoli per i prossimi anni. Ad ogni modo, gli attaccanti messi sotto il mirino sono ovviamente già diversi, perché il Napoli, dovesse partire il numero 9, non si potrebbe far trovare impreparato.

Secondo quanto scritto da Il Mattino, sarebbe venuto fuori da qualche spiffero, un nome nuovo. Non è ormai un segreto che gli azzurri seguirebbero già l’attaccante dell’Atalanta, Rasmus Hojlund insieme a quello del Lille, Jonathan David, ma parrebbe che agli azzurri possa piacere anche un altro big. Nato nel 1997 in Francia, Christopher Nkunku, in forza al Lipsia, sarebbe davvero un ottimo colpo.

Sarebbe lui, uno degli indiziati ad arrivare all’ombra del Vesuvio ed i tifosi avrebbero sicuramente motivo di esserne molto contenti. Da quanto si sente in giro, gli azzurri per ora sarebbero gli unici in Italia a seguire l’attaccante, ma si parla di una punta che negli ultimi due anni ha segnato 20 e 13 (per ora) gol nel campionato tedesco. Secondo le stime di Transfermarkt, quest’ottimo attaccante varrebbe ad oggi, ben 80 milioni. La cifra però, sarà quella fatta dal Lipsia, ma non è quello che preoccupa il Napoli. Nkunku, arrivò nel 2019 a Lipsia dal Paris Saint-Germain.