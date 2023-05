E’ ancora molto amata dal pubblico e dai tifosi, Federica Pellegrini. E l’ex fuoriclasse del nuoto italiano non accetta facilmente la sconfitta

Si è ormai ritirata dalle competizioni agonistiche più di due anni fa, ma il prestigio che ha accumulato grazie a una carriera a dir poco esaltante le le porta in dote una popolarità destinata a durare in eterno. Del resto, di atlete della classe e del carisma di Federica Pellegrini ne può nascere al massimo una ogni cento anni o giù di lì.

In quasi vent’anni di carriera la Divina ha conquistato tutto quello che un aspirante atleta sogna di vincere: campionati europei, titoli mondiali e soprattutto la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Federica ha ottenuto tutto questo senza perdere la propria schietta semplicità. “Sono la ragazza di sempre, guai se mi fossi lasciata travolgere dal successo“, ha dichiarato spesso.

Dal giorno del ritiro dalle competizioni agonistiche, annunciato nell’autunno del 2021, la sua vita è passata attraverso gli inevitabili cambiamenti del caso, ma non ne hanno scalfito l’entusiasmo e l’energia che la caratterizzano da sempre. Anche per l’evento di maggior rilievo, il matrimonio con il suo compagno Matteo Giunta, la Pellegrini è rimasta fedele a se stessa senza mai snaturarsi.

Ed è anche per questo motivo che il mondo dello spettacolo ha continuato a puntare su di lei, come gli autori del reality Pechino Express, in onda sui canali Sky e che anche in questa edizione ha riscosso uno straordinario successo. Tra i protagonisti, la coppia formata proprio da Federica Pellegrini e dal marito Matteo Giunta e considerata la favorita per aggiudicarsi il reality.

Federica Pellegrini ko, che sconfitta: “Più forti di prima”. I fan sono al suo fianco

Ma i pronostici a volte sono fatti per essere ribaltati e la vittoria è andata a sorpresa al duo composto dagli italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno bruciato sul filo di lana proprio Federica e Matteo. Alla fine del reality, poco prima di fare ritorno a casa, la fuoriclasse veneta ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram.

Un post in cui oltre a ribadire la felicità per aver fatto un’esperienza unica, la Divina non ha nascosto un briciolo di delusione per la mancata vittoria del reality. E’ questo il DNA di una vera campionessa, che fatica a digerire l’idea di arrivare seconda. “E’ mancata la ciliegina ma vabbè, rendiamo onore ai vincitori! Torniamo a casa più forti di prima, ma questo forse non ci serviva“.