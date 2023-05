Claudia Ruggeri, il costume sale troppo: aiuto

Soccorsi subito allertati: il costume della bellissima e conturbante Miss Claudia Ruggeri si solleva troppo!

Anche se le temperature sono sotto la media stagionale e appena pochi giorni fa abbiamo assistito a un colpo di coda dell’inverno, con il maltempo che ha imperversato sul Bel Paese, con tanto di ingenti danni e purtroppo anche due vittime in Emilia-Romagna in conseguenza dell’esondazione di alcuni fiumi gonfiati dalle incessanti piogge, l’estate ormai è alle porte.

Calendario alla mano, tra poche settimane, per la precisione il 21 giugno, il solstizio d’estate, entreremo nella bella stagione per definizione e di conseguenza torneremo a crogiolarci al sole distesi sulla finissima sabbia di qualche esclusiva spiaggia. Tuttavia, per le donne, siano esse vip o comuni mortali, l’arrivo dell’estate coincide anche e soprattutto con il più difficile test che possano mai affrontare, l’incubo che tormenta il loro sonno in questi pochi giorni che precedono l’estate: la temutissima prova costume.

Claudia Ruggeri “illegale”: il costume si alza troppo

Lunghi mesi trascorsi a rimpinzarsi di ogni ben di Dio lasciano inevitabilmente i loro segni sulla linea. Chili di troppo strategicamente occultati da maglioni durante l’inverno che però vengono platealmente “smascherati” da uno striminzito costume da bagno. Come dire, tutti nodi dei bagordi invernali vengono al pettine, pardon, al… costume.

Non per una bellissima del piccolo schermo e dei social network. Claudia Ruggeri, modella, ballerina e showgirl, ha condiviso con i suoi numerosi follower la sua prova costume. In un due pezzi color viola scuro la “Miss Claudia” del programma preserale di Canale 5, “Avanti un altro“, condotto da Paolo Bonolis, lascia tutti a bocca aperta non solo per un fisico al top ma anche per un dettaglio piccante che non è sfuggito ai suoi fan.

Ventre piatto, gambe lunghe e toniche, un braccio mollemente disteso su un fianco e l’altro stretto al collo e coperto dai capelli corvini: così la modella e showgirl si è fatta immortalare. Una posa resa ancora più hot da quello che con un’efficace espressione gli anglosassoni definiscono “underboob“. Per la torsione del braccio attorno al collo il reggiseno si solleva lasciando intravedere uno scorcio paradisiaco della base del suo meraviglioso e giunonico seno.

Anche per questo involontario “regalo” la prova costume di Miss Claudia Ruggeri è superata a pieni voti: 30 e lode e “bacio” accademico. Di sicuro i suoi estasiati fan e follower le darebbero anche tanti veri baci, la ricoprirebbero di baci. Beh, come dare loro torto. Claudia Ruggeri ha curve da 110 e lode!