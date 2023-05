Wanda Nara-Icardi, cambia di nuovo tutto: l’ultimo messaggio fuga ogni dubbio

Una delle coppie più rumoreggiate del mondo del calcio è senza dubbio quella composta da Mauro Icardi e Wanda Nara. Ulteriori rumors e nuove dichiarazioni da parte della showgirl

Non sembra esserci proprio mai pace per Mauro Icardi e Wanda Nara, protagonisti da anni di una love story seguita, chiacchierata e spesso anche criticata. Le prime pagine dei quotidiani di gossip spesso hanno visto i volti dei due argentini, che hanno un legame a doppio filo anche con l’Italia visti i trascorsi di entrambi.

Icardi ha giocato con Sampdoria ed Inter, costruendo in Serie A i momenti più felici ed importanti della sua carriera, mentre Wanda Nara, ex di Maxi Lopez prima di legare il suo nome a quello di Maurito, ha vissuto diverse esperienze anche nel mondo dello spettacolo italiano. Social, Tv, moda e tanto altro per la bella imprenditrice argentina, che spesso ha fatto parlare di se.

La storia travagliata tra i due sudamericani potrebbe arricchirsi di ulteriori colpi di scena. I continui pettegolezzi sulla coppia sono all’ordine del giorno, e lo stesso calciatore ha risposto in modo forte e deciso ad un presunto scoop che avrebbe rivelato la sua infedeltà. Icardi si è detto pronto a smontare tutto, mentre dai social arrivano parole sibilline da parte della stessa Wanda.

Wanda e Icardi ancora rumors: arriva l’annuncio della showgirl

Wanda Nara non resta a guardare le recenti vicende che circondano la coppia a livello mediatico, e sui social ha infiammato ulteriormente la questione con alcune dichiarazioni piuttosto criptiche sul futuro.

La showgirl argentina ha infatti ammesso: “La vita ti ricompenserà per tutte le notti in cui ti sei addormentato piangendo. Per tutte le volte che sei stato ferito e hai continuato a fidarti. Per tutte le volte che sei rimasto deluso e hai continuato a sognare. Un giorno staremo così bene, da avere a sufficienza anche ciò che ci manca oggi“.

Non va quindi esclusa una nuova crisi tra Mauro e Wanda viste le tante vicende che stanno circondando la coppia nell’ultimo periodo e le recenti parole della showgirl argentina, che su Instagram vanta un seguita da ben 16,3 milioni di followers, sempre pronti ad apprezzarla e sostenerla in ogni sua decisione. Il futuro all’orizzonte è quindi incerto, mentre Icardi dal punto di vista professionale deve chiudere al meglio la sua avventura al Galatasaray, il tutto con un pensiero in più sul groppone.