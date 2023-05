Svolta per un club: Ghirelli è il nuovo presidente

A sorpresa Francesco Ghirelli decide di tornare nel mondo del calcio. E’ lui il nuovo presidente del club.

Per anni Francesco Ghirelli è stato nel mondo del calcio e possiamo dire che il suo profilo non sempre è stato apprezzato da molti club soprattutto di Serie C.

Decisioni che lo hanno portato per un po’ di tempo lontano dal mondo del calcio. Ora, però, la decisione di ritornare e farlo sicuramente in un ruolo completamente differente rispetto a quanto successo in passato. Infatti, Francesco Ghirelli è il nuovo presidente di un club ed ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire quali saranno gli obiettivi di questa nuova avventura.

Rivoluzione totale per il club: si riparte da Ghirelli presidente

Per Francesco Ghirelli si tratta della prima esperienza da presidente e la speranza è quella di poter ottenere dei risultati sicuramente differenti da quelle avuti da numero uno della Lega Pro. Come detto in precedenza, le tensioni con i club non sono mancati e le sue dimissioni hanno aperto un qualcosa di non assolutamente semplice da risolvere.

Ora per lui, però, si apre una esperienza completamente differente e l’obiettivo è quello di dimostrare di essere assolutamente un uomo importante per il mondo del calcio. Come? Conquistando dei successi da presidente onorario dell’Aquila. Il club abruzzese ha scelto Ghirelli come numero uno e non si tratta assolutamente di una decisione casuale. Stiamo parlando di un profilo che conosce alla perfezione il mondo del calcio e la sua esperienza potrà essere fondamentale per rilanciare un club che ha voglia di ritornare tra i professionisti.

Non sarà assolutamente considerando la concorrenza che potrebbe esserci nei dilettanti la prossima stagione. Ma la strada imboccata è assolutamente quella giusta e Ghirelli si candida ad essere quell’uomo in più per provare a dare vita a risultati che, almeno fino a questo momento, non si sono visti.

Ghirelli presidente dell’Aquila: obiettivo tornare dai professionisti

Da presidente onorario Ghirelli avrà uno spazio di libertà minore, ma sicuramente la sua esperienza sarà molto utile per aiutare il club a rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente semplice.

Vedremo se alla fine la sua esperienza consentirà all’Aquila di ritornare tra i professionisti e perché no iniziare a costruire una squadra in grado di poter ambire per traguardi molto importanti. Non semplice, ma le storie di Lecco, Cerignola, Virtus Verona parlano chiaro. La possibilità c’è e l’esperienza di Ghirelli potrà aiutare assolutamente.