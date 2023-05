Wanda Nara, nuovo addio a Icardi? L’indizio non lascia dubbi

Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia d’amore fra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma ancora una volta il finale sembra essere a libera interpretazione.

Da mesi i notiziari argentini e internazionali seguono con una certa attenzione una vicenda fitta di misteri, tradimenti e frasi sibilline. È quella che riguarda il matrimonio fra l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi, e la showgirl, imprenditrice e agente, Wanda Nara. I due attraversano da tempo ormai un periodo di crisi a causa delle infedeltà di lui e le storie lampo di lei, senza però separarsi del tutto.

A più riprese hanno cercato di mettere una toppa sulle disavventure d’amore per il bene della famiglia e per il sentimento che sembra legarli ormai da oltre un decennio, ma ancora una volta c’è aria di separazione. Il mondo social fa da palcoscenico al susseguirsi dei capitoli della storia e l’ultimo è di allontanamento.

Wanda Nara insieme alla sorella Zaira ha risposto ad alcune domande poste dagli utenti di ‘Instagram’. Una appuntava proprio allo stato sentimentale delle due e Wanda ha risposto di non essere fidanzata. Dopo ha precisato: “Sono separata”. Mauro Icardi, come di consueto, non ha fatto mancare la sua versione dei fatti e ha subito risposto condividendo una foto insieme alla moglie, descrivendola così: “Il mio romanzo turco o argentino”.

Wanda Nara – Mauro Icardi, stavolta è davvero finita? Il messaggio social

Tutto ciò è correlato da un messaggio molto emotivo dell’imprenditrice argentina, la quale ha condiviso un lungo pensiero con l’emoticon di un cuore spezzato. Questo recitava: “La vita ti offrirà ricompensa per tutte le notti in cui ti sei addormentato piangendo, per tutte le volte in cui sei stato ferito e hai continuato a fidarti. Per tutte le volte che sei rimasto deluso e hai continuato a sognare. Un giorno staremo così bene da avere a sufficienza anche ciò che ci manca oggi”.

Sembra essere un messaggio di insoddisfazione e tristezza per la sua condizione sentimentale e infatti, rispondendo poi al messaggio di una ragazza, Wanda Nara ha affermato che anche lei desiderava essere la numero uno nel cuore di qualcuno. Che non lo sia più? Dai messaggi pubblici di Mauro Icardi traspare l’idea che l’attaccante è ancora disposto a dimostrarle di non avere rivali, ma pare che “dietro le quinte” il comportamento del giocatore non sia poi così impeccabile.