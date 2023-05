Sorpresa Napoli, ribaltone Spalletti: ADL ha già scelto

Dopo la vittoria dello Scudetto, nel Napoli di De Laurentiis bisogna registrare un ‘ribaltone’ per quanto riguarda il futuro di Spalletti.

Dopo aver vinto aritmeticamente lo Scudetto, il Napoli è alle prese già con la prossima stagione. Una volta raggiunto questo successo storico, infatti, in casa partenopea nelle prossime settimane potrebbe avvenire più qualche cambiamento: dal possibile addio Cristiano Giuntoli, passando per quello di giocatori, a quello Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis, infatti, è alle prese con vari nodi da sciogliere ed il primo riguarda proprio il direttore sportivo. Cristiano Giuntoli, dopo otto anni nel team partenopeo, ha infatti espresso il desiderio di cambiare squadra e la sua prossima destinazione potrebbe essere l’acerrima rivale del Napoli: la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, sta spingendo molto per avere Cristiano Giuntoli come nuova guida del reparto sportivo. Aurelio De Laurentiis, tuttavia, ha posto delle condizioni per liberare il suo dirigente, visto che quest’ultimo ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. Per quanto riguarda il futuro di Luciano Spalletti, invece, bisogna registrare un importante ‘ribaltone’.

Napoli, si va verso la fumata bianca tra De Laurentiis e Spalletti: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Aurelio De Laurentiis ed il tecnico toscano si sono incontrati venerdì sera per parlare di futuro. I volti dei due erano sorridenti e distesi, e la loro voglia di farsi vedere insieme fa pensare ad una possibile fumata bianca. L’obiettivo della cena, dove era presente anche Andrea Chiavelli (amministratore delegato sia della Filmauro che del Napoli), era quello di parlare di futuro per cercare di porre le basi per un ciclo che possa mantenere il team azzurro ai vertici sia del calcio italiano che europeo.

Nell’incontro di venerdì, Aurelio De Laurentiis ha proposto a Luciano Spalletti altri due anni di contratto, ma il tecnico chiede soprattutto un riconoscimento del lavoro fatto. L’allenatore del Napoli, come riportato sempre dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha il desiderio di avere una maggiore voce in capitolo sulle scelte di fondo. Dal punto di vista economico, invece, le parti potrebbero raggiungere un’intesa definitiva su un contratto biennale da circa 4 milioni di euro con relativi bonus.

Nel frattempo, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Monza, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro: “Riunione con De Laurentiis? E’ difficile parlare in ristoranti in cui si mangia bene. Quello che ne è venuto fuori ne parlerà la società, è una loro prerogativa parlarne quando vorranno. Posso solo continuare a lavorare e cercare di terminare questa stagione nel migliore dei modi”.