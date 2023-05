Milano ai piedi di Federica Nargi, tacchi da vertigini

Federica Nargi in tutta la sua eleganza e sensualità per l’ennesima volta, illumina la scena a Milano: da applausi

E’ stata solamente una toccata e fuga, ma più che sufficiente a farci capire che cosa ci aspetta, quella di Federica Nargi a Formentera. Nei giorni scorsi, la modella e showgirl si è concessa qualche momento di relax nell’isola dell’arcipelago delle Baleari, iniziando a prendere confidenza con le atmosfere estive.

Manco a dirlo, il fascino e la sensualità dell’ex velina di Striscia la Notizia hanno lasciato il segno. E le prime immagini in costume non potevano non accendere in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori. Le sue curve seducenti rappresentano sempre uno dei principali cult della rete, anche a tanti anni di distanza dalla fine della sua avventura nel popolare tg satirico.

Infatti, il quadriennio nel programma di Antonio Ricci è stato solamente il principio di una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. Elegantissima e ammaliante, Federica è una delle modelle più richieste sul mercato, uno dei volti televisivi più amati e una bellezza social con numeri da record, oltre 4 milioni di followers su Instagram. Il suo fascino è già diventato da tempo iconico e leggendario, di fronte a lei è difficile resistere in qualsiasi situazione. La classe non è acqua e Federica non perde occasione per ricordarcelo a modo suo.

Federica Nargi, semplicemente divina in top e pantalone da urlo: aderenze vertiginose

Tornata a Milano per riprendere i consueti impegni lavorativi, in altri scatti sul suo aggiornatissimo profilo ha illuminato una splendida giornata di sole nel capoluogo lombardo offrendoci l’ennesima visione da capogiro.

Federica si è esibita, come possiamo vedere, in un look casual, ma che addosso a lei risulta sempre un abbigliamento principesco. Tacchi altissimi, pantalone aderente che evidenzia le sue lunghe gambe perfette, top minuscolo a incorniciarne le curve, ombelico in mostra e sguardo di sfida sotto gli occhiali da sole. Il tutto per un insieme da applausi a scena aperta, i soliti, quelli che arrivano da parte di tutti i fan, con commenti estasiati e il solito contributo di like immancabile.

Lo abbiamo detto, Federica è in gran forma, e ci ha già dato un assaggio considerevole delle immagini che popoleranno il web in estate. Come sempre, la Nargi sarà una delle regine assolute della community, con la sua bellezza che non lascia scampo.