Osimhen resta a Napoli: ecco cosa sta preparando ADL

By

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, punterebbe sulla formula ‘alla Cavani’ per riuscire a trattenere bomber Victor Osimhen

Ora l’imperativo in quel di Napoli è festeggiare e godersi il momento. Più che giusto, dato che lo Scudetto conquistato ufficialmente qualche giorno fa dalla truppa di Luciano Spalletti rappresenta un traguardo davvero sensazione per il club campano.

Basti pensare che gli azzurri sono riusciti a vincerlo soltanto tre volte nell’arco della loro lunghissima storia e l’ultimo trionfo risale a ben trentatré anni fa, quando nelle fila del Napoli militava la leggenda Diego Armando Maradona. Insomma, la piazza napoletana è differente rispetto ad altre molto più abituate ad accumulare titoli come Milano e Torino. Motivo per cui va evidenziato ed esaltato il preziosissimo lavoro di mister Spalletti, che si è preso di diritto gran parte della copertina Scudetto.

Il tecnico di Certaldo, inoltre, si è finalmente consacrato ad alti livelli, togliendosi una volta per tutte quell’etichetta di ‘eterno secondo’ che lo accompagna da tutta la carriera. Raramente l’allenatore toscano ha fallito durante il proprio percorso, ma gli mancava l’ultimo step e adesso ce l’ha fatta. La gavetta è servita, con Spalletti che intende costruire un ciclo vincente in una delle città più appassionate di calcio in tutto il mondo.

È lo stesso desiderio del presidente Aurelio De Laurentiis, che era stato pesantemente attaccato dai tifosi la scorsa estate per aver lasciato andare via diversi pezzi pregiati della rosa. Pedine del calibro di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Fabian Ruiz, protagonisti assoluti nella passata stagione. Gente a cui è assai complicato dire addio a cuor leggero, eppure la società partenopea ha saputo ricostruirsi alla grande, grazie anche alle intuizioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli in ambito di calciomercato.

E non si può non citare bomber Victor Osimhen, il quale ha letteralmente trascinato i suoi compagni a suon di gol (talvolta impressionanti) e prestazioni da incorniciare. Tra i tifosi, però, c’è preoccupazione, perché l’attaccante nigeriano potrebbe abbandonare la nave nei mesi a venire.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis studia la formula ‘alla Cavani’ per trattenere Osimhen

La sua annata straordinaria, infatti, ha attratto l’interesse dei top club europei, Bayern Monaco su tutti – i tedeschi sono a caccia di un centravanti -. De Laurentiis ha fissato il prezzo sui 150 milioni di euro: cifra altissima, ma la maxi offerta potrebbe giungere ugualmente al tavolo delle trattative.

Ecco che, stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, il numero uno del Napoli starebbe pensando alla formula ‘alla Cavani‘, al fine di trattenere Osimhen per un’altra stagione. In cosa consiste? La società campana, entrando più nello specifico, vorrebbe proporre all’entourage del calciatore un rinnovo del contratto in scadenza giugno 2025, con un corposo aumento dell’ingaggio di poco superiore ai 4 milioni di euro netti all’anno. E pure una promessa: la cessione al termine della prossima stagione. Questo il piano di De Laurentiis, il quale però dovrebbe sicuramente valutare un’eventuale super proposta.