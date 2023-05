E’ fatta per Pochettino: firma in arrivo

Mauricio Pochettino è ormai pronto a ritornare in panchina. L’accordo con un club è stato trovato. Firma attesa nelle prossime ore.

Mauricio Pochettino è pronto a tornare in campo. Dopo l’esperienza non sicuramente fortunata al PSG, il tecnico italo-argentino ha preferito prendersi un periodo di pausa prima di ricominciare. Ora, però, l’attesa è finita e già nelle prossime ore sono attese novità molto importanti.

Pochettino si è ormai accordo con un club e l’annuncio sembra essere questione di ore. Una firma che porta l’ex PSG e Tottenham di nuovo in campo ed ora si inizierà a costruire con attenzione la prossima stagione per raggiungere l’obiettivo: ritornare a vincere.

Pochettino in una big: i dettagli dell’accordo

Mauricio Pochettino è pronto a rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente fortunato. La sua speranza era quella di una esperienza fortunata con il PSG, ma sicuramente i risultati non sono stati positivi tanto che è arrivato l’esonero ed un periodo di pausa per ricaricare le pile e provare a tornare in campo il prima possibile. L’obiettivo, come detto in più di un’occasione, è quello di provare a competere per traguardi importanti dopo un periodo non assolutamente fortunato.

E, secondo quanto riferito dal Daily Mail, è tutto fatto per l’approdo di Pochettino sulla panchina del Chelsea. L’accordo è ormai stato trovato e il tecnico è atteso in città nella giornata di domani per firmare un contratto triennale con i londinesi e aprire un nuovo ciclo.

Non è stata sicuramente una stagione semplice per i Blues e la loro volontà è quella di aprire un nuovo ciclo. L’esperienza di Pochettino potrebbe essere quella giusta, ma naturalmente bisognerà aspettare il verdetto del campo. Per il momento la certezza è rappresentata dalla firma sul contratto. Per tutto il resto occorrerà attendere almeno le prime partite del campionato per avere un quadro più chiaro di cosa può dare Pochettino al Chelsea.

Ultime Pochettino: è fatta con il Chelsea

L’accelerata tra il Chelsea e Mauricio Pochettino è arrivata nelle scorse settimane, ma il tecnico non sembrava pienamente convinto di questa opzione. Alla fine, però, il sì definitivo c’è stato ed ora manca solamente la firma, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Per Pochettino si tratta sicuramente di una grande occasione per rilanciarsi dopo un periodo non facile. Per il Chelsea la grande chance di provare a raggiungere obiettivi mancati in questa stagione, ma per vedere se questo matrimonio funzionerà bisognerà aspettare almeno l’inizio della prossima stagione.