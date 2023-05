Insigne e Bernardeschi choc: cosa succede a Toronto

La coppia italiana del Toronto formata da Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi è in netta crisi, non è un periodo facile per i due attaccanti.

Entrambi vincitori ad Euro2020, avevano trovato fiducia in Canada dopo l’addio a costo zero con Napoli e Juventus, per Insigne e Bernardeschi gli ultimi tempi si stanno facendo fin troppo duri.

Erano tra gli uomini di maggior fantasia del nostro campionato sino a qualche anno fa, ora sono in Canada e non sembrano molto felici. Il calcio è strano e quanto sta accadendo a Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi lo conferma, la mossa di andare in MLS non è stata tra le migliori.

Insigne ha gioito per lo scudetto del Napoli da primo tifoso e non da capitano, come avrebbe voluto in passato. Bernardeschi invece è stato silurato dalla Juventus, la sua poca continuità in quattro stagioni non gli ha aperto nessuna porta in Europa, costringendolo a un esilio anticipato.

Bernardeschi e Insigne, peggiorano le cose

La missione canadese era stata abbracciata mesi fa anche da Mimmo Criscito, ma l’addio di Blessin al Genoa ha riportato il difensore in rossoblù e tra qualche giorno si congederà dal calcio giocato nella festa promozione che si terrà a Marassi. Ben diverso il clima per gli altri due italiani impegnati in Canada, c’è ora una nuova crisi da affrontare: Bernardeschi e Insigne sono ultimi, il loro Toronto fa acqua fa tutte le parti.

Come riporta FanPage, si rischia l’oblio in pratica: a 31 anni Insigne e a 29 Bernardeschi hanno anticipato un approdo in Canada che ora non sta dando i frutti sportivi, la loro squadra è ultima e anche i tifosi non sono soddisfatti del loro apporto alla causa. Sono stati entrambi sostituiti nella sconfitta contro il Montreal, le loro prestazioni stanno passando in secondo piano. Toronto è in fondo nella Eastern Conference formata da quindici squadre, attualmente è fuori dai playoff e può bissare il fallimento della scorsa stagione.

L’allenatore Bradley ha difeso la rosa, parlando anche dei tanti infortuni della stagione, ma di certo si aspetta molto di più dalla coppia di attaccanti italiani. I numeri stagionali non soddisfanno, seppur lo stesso Insigne è stato vittima di un ko che lo ha tenuto fuori per un po’ di gare, e ha segnato due gol in sei gare giocate. Bernardeschi invece si conferma sempre poco concreto sottoporta, in dodici gare tre reti e due assist per lui. Numeri che sarebbero grami in Italia, figuriamoci in Canada dove erano state riposte grandi attese sui due.