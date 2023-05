Grande flop al Napoli: ora il nuovo terzino ha un nome e cognome

Una stagione straordinaria per il Napoli ma non sono tutte rose e fiori per Spalletti: c’è un flop tra gli azzurri, scelto anche il sostituto

Sconfitta indolore quella con il Monza per il Napoli, ormai campione d’Italia e alle prese con i giusti festeggiamenti per il terzo tricolore della propria storia. Spalletti in queste ultime partite sta facendo ruotare i calciatori, utilizzando anche chi nell’arco della stagione ha potuto scendere poche volte in campo.

Un modo per regalare una soddisfazione a chi ha avuto un ruolo marginale nella cavalcata azzurra, ma anche per capire chi può essere davvero utile alla causa in futuro e chi, invece, dovrà prepararsi a mettere lo scudetto nella valigia e cercare una nuova destinazione.

Una scelta che toccherà, con ogni probabilità, a Bartosz Bereszynski: il polacco, 31 anni a luglio, è arrivato a gennaio dalla Sampdoria. Scambio di prestiti con Zanoli, giovane esterno che aveva la necessità di accumulare minuti in Serie A. Non ha praticamente mai visto il campo il terzino 31enne: due presente complessive, una in coppa Italia (sconfitta ai rigori con la Cremonese) e una contro il Monza in campionato (altra sconfitta).

Due prestazioni personali molto deludenti e che fanno prevedere un ritorno a Genova al termine del prestito, con il Napoli che non eserciterà il diritto di riscatto. Per gli azzurri però servirà un calciatore in grado di far rifiatare, quando necessario Di Lorenzo, e il nome giusto sarebbe già stato individuato.

Bereszynski via, il Napoli ha già individuato il nuovo terzino

Con Bereszynski destinato all’addio al termine del campionato, il Napoli avrà la necessità di trovare un nuovo terzino destro, visto che Zanoli potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito per fare ulteriore esperienza.

Il nome giusto potrebbe arrivare sempre dalla Serie A: si parla, infatti, di Pasquale Mazzocchi, napoletano di 27 anni, in forza alla Salernitana. Capace di giocare anche a sinistra e tornato in campo dopo un infortunio al ginocchio, l’esterno granata ha dimostrato di avere le qualità per poter giocare in una big.

Per il Napoli sarebbe un innesto importante, garantendo la giusta alternativa a Di Lorenzo. C’è però un ostacolo da superare: l’agente del 27enne di Napoli è Mario Giuffredi, lo stesso del capitano azzurro. Il procuratore solitamente preferisce non ‘piazzare’ i suoi calciatori in concorrenza nella stessa squadra.

Ciò che accadrebbe, invece, con l’approdo di Mazzocchi alla corte di Spalletti. L’attuale terzino della Salernitana sarebbe destinato ad avere poco spazio e questo scenario potrebbe spingere agente e calciatore a preferire altre offerte a quella azzurra.