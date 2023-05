Spalletti, niente Tottenham: ha scelto finalmente la sua prossima destinazione

Luciano Spalletti era stato dato vicino al Tottenham, ma nel suo futuro non c’è Londra: l’allenatore toscano ha raggiunto l’accordo.

Archiviato lo scudetto, per il Napoli è già tempo di programmare la prossima stagione. In città si continua a festeggiare lo straordinario tricolore conquistato dagli uomini di Spalletti, che hanno dominato il campionato in lungo e in largo riportando Napoli sul tetto d’Italia dopo 33 anni. In società, invece, il terzo scudetto della storia del club non viene visto come un punto d’arrivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro, spiegando che il prossimo anno il Napoli deve puntare a obiettivi ancora più grandi, tra cui la Champions League.

Tuttavia, in questi giorni di festa i tantissimi tifosi del Napoli si chiedono come sarà il futuro. Le notizie che riguardano i principali artefici di questo indimenticabile trionfo non sono proprio delle migliori. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sembra ormai destinato alla Juventus, anche se finora non sono arrivate conferme (ma il Corriere dello Sport parla di accordo ad un passo).

E per quanto riguarda Luciano Spalletti? Anche sull’allenatore toscano è aleggiato più di qualche dubbio in queste settimane per via di qualche frizione con il presidente De Laurentiis. In particolare, Spalletti non avrebbe gradito la mossa della società, che ha esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2024 senza avvisare il tecnico.

Spalletti ha deciso, allenerà questa squadra: tutto fatto

Le incomprensioni tra Spalletti e la società partenopea hanno creato grossa preoccupazione nei tifosi del Napoli, tanto che in questi ultimi giorni erano cominciati a circolare i nomi dei possibili sostituti (con De Zerbi e Conte in pole). E non è tutto, perché allo stesso tempo si è parlato di un forte interessamento del Tottenham per il tecnico capace di riportare lo scudetto a Napoli.

Stando alle ultimissime indiscrezioni i fan azzurri possono dormire sonni tranquilli. Luciano Spalletti non volerà a Londra ed è pronto a costruire di nuovo una squadra vincente a Napoli, anche senza Giuntoli. Durante il programma La Domenica Sportiva, il giornalista Ciro Venerato ha rivelato che il nuovo contratto del coach toscano prevede un’intesa di due anni con opzione per il terzo.

Sempre stando a quanto riportato da Venerato, che ha parlato di un incontro tra Spalletti e e De Laurentiis in un famoso locale di Napoli, l’allenatore guadagnerà 4 milioni netti a stagione. Anche per il giornalista Giuntoli andrà alla Juventus: si attende solo il via libera da parte del patron azzurro.