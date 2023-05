Colpo a zero: il Milan batte il Napoli

Il Milan è pronto a beffare il Napoli per un colpo a parametro zero: la sfida tra i due club si infiamma

“Vorrei un americano ed un giapponese“, una frase, quella del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis pronunciata non più tardi di qualche giorno fa e che indirettamente ha lasciato intendere come i partenopei si muoveranno sul mercato.

Da lì in poi è partita quasi una “caccia all’uomo” per capire chi potessero essere i profili individuati dalla società. Di certo l’ambizione del patron è chiara; aprirsi al mercato orientale e quello statunitense, attirando sponsor grazie ai rappresentanti dei loro Paesi in squadra. Un po’ come avvenuto con la sudcoreana Upbit, exchange di cripto-asset con tecnologia blockchain leader a livello mondiale, che ha voluto affiancare gli azzurri come sponsor anche e soprattutto per la presenza di Kim Min-Jae, uno dei pilastri del Napoli.

Già, ma a quali calciatori si riferiva De Laurentiis? Tra i profili attenzionati del calcio statunitense c’è sicuramente Christian Pulisic, esterno in uscita dal Chelsea che potrebbe sostituire perfettamente Lozano se il messicano dovesse essere ceduto. C’è, però, un piccolo problema relativo all’ingaggio dell’ala; Pulisic, infatti, guadagna circa 9 milioni l’anno, decisamente fuori parametri per il club azzurro.

Napoli, è sfida al Milan per Daichi Kamada

Guardando ad Oriente, invece, proprio la possibile necessità di dover sotituire Kim – presente nel suo contratto una clauola rescissoria pronta ad essere esercitata dal Manchester United – ha spinto la dirigenza a valutare profili nipponici.

E così nel mirino del club sono finiti Ito ed Itakura, ispettivamente alfieri di Stoccarda e Borussia Monchengladbach. C’è, però, un calciatore che più di tutti attira gli azzurri. E’ Daichi Kamada, centrocampista polivalente dell’Eintracht Francoforte, sfidato a febbraio negli ottavi di Champions League. E’ in scadenza di contratto Kamada e quindi può essere acquistato a parametro zero; il Napoli si è già mosso sulle sue tracce ma la concorrenza è italiana. Sul ragazzo, infatti, è piombato il Milan pronto a scavalcare gli azzurri offrendo un contratto più alto.

Kamada, d’altronde, ha impressionato per il suo rendimento sempre elevato e la possibilità di giocare in più ruoli della mediana. Il Napoli, però, ha al momento un’arma in più per poter convincere il giapponese in tempi brevissimi, la partecipazione alla prossima Champions League. Gli azzurri Campioni d’Italia, infatti, sono già certi di giocare il torneo europeo più importante per club, mentre al momento il Milan è quinto in classifica, con 61 punti, e lontano quattro lunghezze dal quarto posto. In attesa di capire come terminerà il campionato poterbbe essere questa la carta decisiva in mano ai partenopei.