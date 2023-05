Juve: colpo Scudetto, arriva dal Bayern

La Juventus inizia a guardare con fiducia al prossimo campionato ed un colpo Scudetto importante potrebbe arrivare dal Bayern Monaco.

E’ tempo di guardare al futuro in casa Juventus. Dopo l’ottimo finale di stagione (con gli obiettivi ancora in ballo ndr), i bianconeri iniziano a guardare con attenzione al futuro e sono diversi gli obiettivi per consentire al tecnico di avere una rosa assolutamente importante.

La Juventus ha messo nel mirino un giocatore del Bayern Monaco in ottica calciomercato estivo e vedremo se alla fine si arriverà la tanto attesa fumata bianca. Si tratta di un calciatore sicuramente molto importante e soprattutto destinato a consentire alla squadra di poter ambire allo Scudetto.

Calciomercato Juventus: colpo dal Bayern, ecco tutti i dettagli

La seconda parte della stagione ha portato la Juventus a guardare con fiducia al futuro considerando anche che le penalizzazioni non dovrebbero portare ad un grave danno per i colori bianconeri. Questo sta portando il club ad organizzare con molta attenzione il suo futuro e il primo passo quasi certamente sarà quello di Giuntoli. Ma naturalmente lo sforzo è rivolto principalmente agli acquisti da fare e su questo sono attese delle novità molto importanti nel giro di davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da Sky.de, Mané ha comunicato al Bayern Monaco la sua intenzione di trasferirsi durante il calciomercato estivo. Si tratta di una opzione molto importante soprattutto per una squadra come la Juventus, destinata nelle prossime settimane a cercare dei rinforzi importanti per ambire a traguardi di livello sia in Italia che all’estero e per questo motivo ci attendiamo un tentativo.

I rapporti tra i due club sono ottimi e questo rende molto più semplice la fumata bianca. Poi naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di iniziare questa nuova esperienza in Italia. Si tratta, comunque, di una possibilità da tenere in considerazione.

Mercato Juventus: idea Mané per l’attacco

Sadio Mané rappresenta una possibilità importante per il calciomercato della Juventus. Il giocatore non si è trovato bene al Bayern Monaco ed ha chiesto alla società la cessione per iniziare una nuova avventura.

Si tratta di una opzione assolutamente da considerare visto che i bianconeri sono alla ricerca di un calciatore di assoluta esperienza internazionale e le caratteristiche combaciano alla perfezione con le richieste di Allegri o del futuro tecnico bianconero. Quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire cosa succederà in futuro.