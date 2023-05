Accordo a 28 milioni, addio all’Inter a un passo

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione a dir poco impegnativo, a partire dal grande derby di ritorno contro il Milan. Dopodiché, la squadra nerazzurra sarà impegnata nelle ultime tre di campionato, per cercare di raggiungere un piazzamento alla prossima Champions League.

Napoli, Atalanta e Torino sono le squadre che l’Inter si appresta ad affrontare, partite non affatto semplici per la squadra di Simone Inzaghi. Nonostante questo, però, la società è al lavoro per programmare il futuro, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Chi è sicuro di lasciare Milano è il difensore slovacco Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain vista la scadenza di contratto fissata per giugno. Tra coloro che possono salutare troviamo Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, anche se per motivi diversi. L’olandese è in scadenza, ed entrambe le parti stanno valutando se continuare insieme oppure no. Per quanto riguarda Acerbi, i nerazzurri dovranno decidere se esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo dalla Lazio. Anche per quanto riguarda la porta potrebbero esserci delle novità, visto che un top club inglese è pronto a fare sul serio per Onana.

Futuro Onana in bilico, c’è il Chelsea: pronta offerta monstre per il portiere

Il club inglese pronto a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del portiere camerunense classe 1996 è il Chelsea.

I blues, vista la disastrosa stagione che li vede all’undicesimo posto in Premier League con 43 punti, sono intenzionati a mettere in atto una sorta di rivoluzione in estate. La dirigenza del club londinese è pronta a cominciare proprio dalla porta, visto il futuro incerto di Kepa. Il preferito del Chelsea è proprio André Onana, che bene sta facendo con la maglia nerazzurra.

Proprio per questo, la società inglese è pronta a mettere sul piatto un’ingaggio importante per il calciatore. Il club inglese, infatti, è intenzionato a proporre al classe 1996 un contratto quadriennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione, più del doppio di quanto percepisce all’Inter. Si tratta di 28 milioni di euro per quattro anni, cifra che il ragazzo difficilmente potrà rifiutare. Il Chelsea nelle prossime settimane potrebbe bussare alle porte del club nerazzurro, per valutare la fattibilità dell’operazione. Si tratterebbe di una grande perdita per l’Inter, chiamata ad individuare un sostituto all’altezza prima di concedere il definitivo via libera per la cessione. Per André Onana l’avventura a Milano può essere già giunta ai titoli di coda, con l’Inghilterra pronta ad accoglierlo. Il Chelsea è pronto ad affondare il colpo.