Simeone in Serie A: c’è il sì del tecnico

Il futuro di Diego Simeone sembra essere ormai segnato e la Serie A lo aspetta. Il tecnico è pronto a dire sì.

Lo abbiamo visto a Napoli per la festa Scudetto del figlio, ma presto Simeone potrebbe sedersi su una panchina di Serie A. Nessuna decisione ufficiale considerando che c’è un contatto con l’Atletico Madrid.

Ma, secondo quanto riferito da fichajes.net, Simeone sta pensando seriamente di approdare su una panchina di una big di Serie A per cercare di ottenere dei risultati importanti da allenatore dopo una esperienza assolutamente da ricordare da giocatore. E per questo il sì alle offerte sembra essere ormai scontato.

Simeone in Serie A, ecco con chi firma

Il contratto con l’Atletico Madrid è in scadenza nel 2024 e questo rende in bilico la permanenza di Simeone in Spagna. Già in passato si era parlato di una possibile separazione tra le parti già da subito, ma per il momento la situazione sembra essere cambiata e non dovrebbero esserci novità e quindi l’argentino consentirà di proseguire con i Colchoneros almeno fino al termine del prossimo campionato.

La situazione, però, dovrebbe variare nel 2024 con Simeone pronto ad approdare su una panchina di Serie A per dare vita ad un nuovo ciclo. Lo stesso argentino ha ammesso di avere richieste da parte di tifosi di Inter e Lazio per provare a ripetere i successi ottenuti da calciatore e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

L’Atletico Madrid potrebbe optare per mettere sul piatto il rinnovo del contratto e quindi non ci resta che aspettare la volontà del tecnico per capire meglio cosa succederà. Inutile dire che l’apertura di un nuovo ciclo in un campionato diverso lo stuzzica, ma bisognerà capire se ci sarà l’occasione giusta per ritornare in Serie A oppure alla fine si dovrà rimandare ancora una volta un suo ritorno per il rinnovo con il club spagnolo.

Ultime Simeone: Inter o Lazio nel suo futuro

Inter o Lazio sono destinate ad essere nel futuro di Diego Simeone. Inutile dire che l’argentino ha sicuramente voglia di intraprendere una esperienza su una panchina di Serie A e non possiamo escludere che siano proprio una delle due squadre il prossimo club dell’argentino.

I nerazzurri sembrano essere l’opzione principale considerando anche che il futuro di Inzaghi continua ad essere in bilico. Non possiamo escludere che sin dalle prossime settimane Marotta possa fare un sondaggio anche per capire eventualmente la volontà del tecnico di arriva da subito in Italia.