Nuovo portiere a Napoli: la scelta è fatta

Il Napoli ha messo gli occhi sul nuovo portiere a partire dalla prossima stagione. L’obiettivo del ds Giuntoli è quello di anticipare la concorrenza per averlo

Dopo il ko indolore rimediato a Monza contro i brianzoli di Palladino il Napoli è ritorno ad allenarsi in vista del big match del ‘Diego Armando Maradona‘ contro l’Inter. La sfida con i nerazzurri non può mai essere considerata una partita come tutte le altre. Lo sa bene Spalletti che intende puntare alla vittoria.

Nel frattempo continua anche il lavoro da parte della dirigenza in vista del nuovo portiere per la prossima stagione. Il ds Cristiano Giuntoli (anche se di lui interesse concreto da parte della Juventus) avrebbe già individuato il nome del prossimo portiere azzurro a partire dal nuovo campionato.

Napoli, scelta fatta per il nuovo portiere

A meno di clamorosi colpi di scena difficilmente Alex Meret si muoverà dalla città partenopea. In un primo momento, il classe ’97, era dato come sicuro partente. Le sue ottime prestazioni, però, hanno fatto cambiare idea a molti. Soprattutto a coloro che lo volevano via e con le valigie in mano. Il friulano si è conquistato la fiducia ed un posto da titolare. Nonostante, anche per lui, continuano le numerose richieste di mercato.

Molto più complicata, invece, la situazione del secondo portiere. Attualmente in rosa c’è Pierluigi Gollini. Quest’ultimo, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto. Con la differenza che è stato mandato in prestito dall’Atalanta. Gli orobici vogliono liberarsi di lui cedendolo ad una cifra importante. La società azzurra valuta questa opzione, come ne sta valutando anche un’altra. Ovvero un altro importante nome.

Stiamo parlando di Andrea Consigli. L’estremo difensore del Sassuolo, alla veneranda età di 36 anni è pronto ad effettuare il grande salto di qualità. Con il suo arrivo darebbe una grande mano come ruolo di uomo spogliatoio. Nonostante il suo contratto scada il 30 giugno del 2024, il suo rapporto di lavoro con i neroverdi potrebbe terminare in anticipo. Con i romagnoli c’è sempre stata ottima collaborazione di mercato.

Anche questa volta si potrebbe intavolare una trattativa. Anche se non è del tutto facile come sembra per due motivi. Il primo è che su di lui sono piombate anche altre squadre di A che stanno pensando a lui come secondo. Allo stesso tempo, però, il Napoli cercherà di studiare molto bene la situazione di Gollini che non ha fatto per niente male quando è stato chiamato in causa.