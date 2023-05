L’ex Juve due anni dopo: chiamata dall’alto

Un ex Juve potrebbe ritornare: la chiamata decisiva potrebbe giungere in caso di un addio importante

Due anni fa ha detto addio alla Juventus ed intrapreso una nuova avventura. Tuttavia, un addio importante potrebbe stravolgere nuovamente le carte. Il suo profilo interessa ad una società della Serie A.

I fan del Sassuolo potrebbero dover dire addio ad Alessio Dionisi. Al termine della sfida con l’Inter il tecnico dei neroverdi ha rilevato ai microfoni di Sky Sport di non essere certo sul suo futuro. Dichiarazione che si è contrapposta a quanto affermato dall’amministratore delegato della società emiliana nei minuti precedenti al match. Difatti, l’ex giocatore Giovanni Carnevali aveva annunciato che il rinnovo dell’allenatore sarebbe avvenuto in tempi brevi. Una smentita che apre a varie ipotesi…

Il valzer delle panchine: Dionesi via, il possibile il ritorno di ex Juve

A dare il via al valzer delle panchine potrebbe essere l’allenatore della squadra campione d’Italia, ossia Luciano Spalletti. Difatti, se il Napoli non dovesse raggiungere l’accordo col tecnico toscano, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di puntare su Alessio Dionisi, che potrebbe accettare le avances azzurre. Questo comporterebbe l’addio dell’ex mister del Vicenza alla squadra neroverde. La società emiliana deve dunque prepararsi anche a questa eventualità, per questa ragione al vaglio della dirigenza ci sarebbero vari nomi per il post-Dionisi.

Il futuro della squadra neroverde potrebbe passare per le mani (e la mente) di un ex giocatore della Juventus, ossia: Andrea Pirlo. L’ex centrocampista attualmente ricopre la carica di tecnico di una squadra che milita nella prima divisione turca, ossia il Fatih Karagumruk. Il suo contratto dovrebbe però interrompersi in estate.

Per l’ex regista della società bianconera potrebbe, dunque, aprirsi un nuovo capitolo della sua vita professionale in Italia. Un ritorno che sarebbe clamoroso visto che il tecnico non allena nel Belpaese da maggio 2021, ossia quando sedeva sulla panchina della Juventus, unica società italiana ad oggi ad avergli affidato le briglie della propria squadra.

Il valzer delle panchine affascina. Tuttavia, occorrerà attendere per scoprire se tutti gli incastri andranno al loro posto oppure se ci saranno colpi di scena che stravolgeranno le ipotesi avanzate. Intanto, la testa di tutti va al campionato: dalla Serie A alla Super Lig, le ultime gare della stagione richiedono la massima concentrazione degli allenatori e dei giocatori.