Spalletti, il tormentone è già finito: svelati tutti i retroscena

Sulla questione Luciano Spalletti, secondo le ultime novità il tormentone sarebbe già finito, sono stati svelati tutti i retroscena su quanto sta accadendo al tecnico in queste ore.

Sul futuro del Napoli sono infatti emersi dei dubbi riguardo alla panchina, in quanto l’attuale allenatore toscano si trova con il contratto in scadenza tra un anno, motivo per il quale le parti hanno discusso a lungo in questi giorni, con De Laurentiis disponibile ad incontrare lo staff tecnico degli azzurri, anche se dall’altra parte sono state avanzate richieste importanti dopo il titolo appena vinto.

Un periodo di festeggiamenti in casa partenopea, il terzo scudetto conquistato ad Udine con 5 turni di anticipo ha portato molto entusiasmo nell’ambiente e le motivazioni spingono il club a doverne approfittare per aprire un ciclo vincente e dare continuità al campionato conquistato.

Anche il ko di Monza nell’ultimo fine settimana non ha spento gli entusiasmi, ma l’attenzione da parte di calciatori e staff tecnico è rivolto al futuro, e non mancano le situazioni su ritocchi e prolungamenti dei vari ingaggi.

Spalletti, caso chiuso: ormai la decisione è stata presa

Tra i vari casi, a destare preoccupazione in questi ultimi giorni ai tifosi del Napoli è stata la situazione riguardante Luciano Spalletti ed il suo futuro tra i partenopei, ma i dubbi sembrerebbero dissipati, perlomeno rimanendo alle ultime voci tra lo stesso allenatore e la società.

Le parti si sarebbero infatti incontrate nell’ultima settimana per stabilire le tempistiche riguardanti il nuovo ingaggio, in quanto l’entourage vicino al tecnico di Certaldo avrebbe intenzione di ritoccare l’ingaggio verso l’alto del proprio assistito, passando dagli attuali 2,7 ai 4,5 milioni di euro. In tal senso sarebbero emerse novità importanti, a tal punto da essere definite, anche se si dovrà aspettare qualche tempo per essere ufficializzate.

Secondo tali indiscrezioni, si sarebbe trovato un punto di accordo tra le parti ed il contratto sarebbe già pronto tramite un prolungamento di quello attuale fino al 2025, mentre l’ingaggio salirebbe del 25% rispetto a quello odierno, si passerebbe quindi ai circa 3,5 milioni per un accordo biennale rispetto ai 2 anni già maturati.

Potrebbe essere giovedì 18 maggio la giornata giusta per ufficializzare il nuovo prolungamento del contratto di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli, con l’obiettivo di continuare un percorso di grandi soddisfazioni insieme dopo lo scudetto vinto in questa storica ed indimenticabile stagione per i tifosi azzurri.