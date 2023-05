Giuntoli delude i tifosi del Napoli: il gesto fa discutere

Giuntoli fa infuriare i tifosi del Napoli: l’ultimo gesto non è piaciuto a nessuno e il futuro in Campania è sempre più in bilico

La stagione trionfale del Napoli sta per finire. I partenopei si godono le ultime giornate di festa e aspettano con ansia l’ultima giornata dove potranno finalmente alzare al cielo la coppa. Tantissimi i record della squadra di Spalletti che ha vinto il campionato con 5 giornate d’anticipo: non era mai successo.

Vittoria ottenuta anche grazie alle splendide prestazioni di Osimhen e Kvara. Ma soprattutto dal lavoro di Giuntoli che dopo aver perso pezzi importanti nella scorsa sessione di mercato ha saputo fare un mercato intelligente spendendo pochi soldi. Il georgiano è stato un colpo da maestro.

Kvaratskhelia è arrivato a Napoli da perfetto sconosciuto e ora è richiesto in tutta Europa. Stesso discorso per Kim che aveva il difficile compito di sostituire Koulibaly. Il coreano adesso è finito nel mirino del Manchester United, ma De Laurentiis vuole blindare tutti i suoi campioni. I giocatori resteranno, ma Giuntoli può lasciare. L’ex direttore sportivo del Carpi è richiesto dalla Juventus e un gesto ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Dopo i tradimenti di Higuain e Sarri, un altro tesserato azzurro rischia di andare a Torino.

Giuntoli-Napoli: c’è lo strappo con i tifosi

Giuntoli può lasciare il Napoli e questa non è una novità. C’è un gesto del ds che ha fatto infuriare i tifosi partenopei. Il direttore non si è presentato alla cena tra Spalletti e De Laurentiis. I due si sono incontrati per parlare di futuro e per iniziare e porre le basi per la prossima stagione. Dopo 8 anni Giuntoli può lasciare Napoli. Le strade con la Juventus sono pronte ad incrociarsi. È chiaro che l’iter avrà bisogno di qualche passaggio per essere completato ma in realtà è solo questione di tempo. Il percorso è più che tracciato. Resta solo da capire come verrà raggiunta un’intesa con De Laurentiis visto che c’è ancora un anno di contratto in ballo.

Il presidente dovrà mettersi a caccia di un direttore sportivo che sappia continuare l’ottimo lavoro dell’ex Carpi. Per lui inizierà una nuova avventura alla Juventus. I bianconeri devono rialzare la testa dopo gli ultimi anni bui e rischiano anche di rimanere fuori dall’Europa. La Uefa valuta l’esclusione dalle coppe se non verrà presa una decisione dalla Giustizia Sportiva. Giuntoli non troverà una situazione facile, ma è un’amante delle sfide ardue.