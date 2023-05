Wanda e Mauro piccanti: la mano di Icardi cade proprio lì

Una delle coppie più chiacchierate del web continua a fornire abbondante materiale per gli appassionati del genere

Se fosse una telenovela – oppure, considerando il trend degli ultimi anni, una serie TV – servirebbero almeno 10 stagioni. E forse non basterebbero per raccontare dall’inizo alla fine il tormentato, e sempre ricco di colpi di scena, rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Solo negli ultimi 7 giorni infatti, sono accaduti avvenimenti, o presunti tali, che bastano a riempire una rivista intera di gossip. O ad occupare ipotetiche ore di trasmissione di un potenziale format televisivo di successo. Tentiamo di mettere ordine, ove possibile.

L’apparente quiete tra i due, favorita dalla lontananza geografica che però ora si starebbe trasformando in un pericoloso boomerang, è stata squarcaiata dalle rivelazioni dell’influencer Pochi, che ha garantito di avere delle prove su un nuovo presunto tradimento del calciatore nei confronti della bella conduttrice argentina. Nemmeno il tempo di rispondere per le rime, dichiarando tra l’altro di non aver mai tradito Wanda, che è arrivata la stiletatta di Moria Casàn, star della TV argentina, che ha ricordato all’ex Capitano dell’Inter la sua storia con la ‘China’ Suarez. Che già fu motivo dell’annuncio, poi rientrato, di un divorzio imminente della coppia per decisione della showgirl. Ma il ‘bello’ deve ancora arrivare.

Wanda provoca, Mauro insiste: poi toglie la foto

È accaduto infatti che su Instagram un follower abbia chiesto alle sorelle Nara – l’altra, Zaira, è già un volto noto dello spettacolo in Argentina – se fossero fidanzate. ‘No’, hanno risposto contemporaneamente le sorelle. A quel punto i fans di Wanda sono rimasti sorpresi: “Wanda, sei separata?“, hanno chiesto. E lei, inequivocabilmente: “Sì, confermo, sono separata“. Apriti cielo. È bastato questo per scatenare l’inferno. Come spesso ha preso a fare negli ultimi tempi però, Maurito ha scelto inizialmente la via della pace. Sotto forma di post romantici che richiamassero all’unità della coppia. Il doppio selfie che li ritrae abbracciati, con la mano dell’attaccante che scivola maliziosamente sul seno della moglie è stata postata dal giocatore sul suo profilo subito dopo aver appreso la notizia delle parole della moglie.

A dimostrazione che qualcosa di vero nelle parole di Wanda c’è, e che forse in un primo momento Maurito potrebbe non averla presa sul serio, è stata poi la successiva cancellazione della foto stessa. Che per inciso risale a circa due mesi fa, e che fu postata proprio da Wanda. Nel frattempo, a chiudere il cerchio, sembra che la showgirl abbia addirittura smesso di seguire il marito su Instagram. Davvero un pasticciaccio brutto. La cui soluzione è lungi dall’esser conosciuta al pubblico.