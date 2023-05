Soldi e Lukaku: Inter-Juve, intreccio da urlo

Nel prossimo mercato è previsto un intreccio da urlo tra Inter e Juventus che coinvolgerebbe Romelu Lukaku e il Chelsea

Si avvia verso la conclusione questa stagione in Serie A. L’Inter dovrà effettuare dei ragionamenti seri nella prossima sessione di mercato. Ci sono diversi giocatori in scadenza e parecchi diranno addio, anche per i problemi economici che sta attraversando Suning. Al momento, non è previsto il riscatto di Romelu Lukaku, che dovrebbe tornare al Chelsea per poi trovare una nuova sistemazione. Il centravanti belga è in ottima forma dopo che è stato tartassato da continui infortuni in questa stagione.

Anche la Juventus dovrà effettuare delle valutazioni sui giocatori della rosa di Massimiliano Allegri. In tanti non riescono a esprimersi ad alti livelli, su tutti Dusan Vlahovic, che al netto della pubalgia subita nei mesi scorsi, non vive un bel periodo. Il suo addio sembra quasi scontato dopo appena un anno e mezzo dal suo acquisto per circa 80 milioni di euro dalla Fiorentina. E proprio nel prossimo mercato potrebbe esserci un intreccio tra l’Inter e la Juventus, con il Chelsea che cerca un centravanti e che ha già sondato Victor Osimhen.

Con molta probabilità, la prossima estate partirà un domino di attaccanti che coinvolgerà anche Lukaku e Vlahovic.

Chelsea su Vlahovic, la Juve rifiuta Lukaku

Su Vlahovic c’è forte l’interesse del Bayern Monaco, che non ha mai sostituito seriamente Robert Lewandowski. Mentre anche il Chelsea è sul centravanti serbo. In panchina arriverà Mauricio Pochettino che apprezza molto le qualità dell’ex Fiorentina, valutato sui 70-80 milioni di euro dalla Juventus.

L’offerta che potrebbero presentare i Blues ammonta a 40 milioni più il cartellino di Lukaku, che ha il contratto in scadenza nel 2026. L’Inter, invece, ragiona su un nuovo prestito per il centravanti belga, ormai affezionato tifoso nerazzurro, ma a cifre più basse dei quasi 8 milioni della scorsa estate.

La Juventus per Vlahovic rifiuta qualsiasi contropartita, non solo Lukaku: per privarsi del proprio centravanti vuole solo cash. Sono tante le spese affrontate da Exor negli ultimi anni per il club bianconero e nel prossimo mercato, probabilmente, ci sarà l’autofinanziamento con gli acquisti in base alle cessioni. Vlahovic vorrebbe cambiare aria, la Premier sembra nel suo destino dopo il corteggiamento dell’Arsenal nei mesi scorsi.

E soprattutto, andrà valutata la penalizzazione della Juventus e l’eventuale partecipazione alle prossime coppe europee. Da lì verranno fatte le opportune valutazioni sulla squadra da costruire. Mentre l’Inter è probabile che rivoluzionerà il reparto visto il contratto in scadenza di Dzeko e le pessime prestazioni di Correa, oltre ovviamente alla situazione Lukaku.