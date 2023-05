Nuova squadra per Zielinski, fulmine a ciel sereno

Dopo essere riuscito a vincere lo Scudetto con il Napoli, Piotr Zielinski potrebbe cambiare squadra al termine di questa stagione storica.

Dopo la sconfitta dello scorso marzo allo Stadio Diego Armando Maradona rimediata contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato a perdere in campionato. I neo campioni d’Italia, infatti, sono caduti in trasferta contro il Monza.

La squadra di Raffaele Palladino, infatti, è riuscita a battere il Napoli con la rete realizzata da Dany Mota al 18’ e dal classico gol siglato da Andrea Petagna al 54’. Dopo i vari festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, di fatto, gli azzurri non hanno fornito una delle loro migliori prestazioni della stagione.

Il Napoli, soprattutto nel primo tempo, ha infatti sofferto gli attacchi di un organizzato Monza. Mentre nella ripresa, anche grazie agli ingressi in campo dei vari Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori e Di Lorenzo, i partenopei hanno avuto più di qualche occasione per cercare di dimezzare lo svantaggio, ma hanno trovato sempre un bravo Di Gregorio. I partenopei hanno anche protestato per un presunto fallo di rigore di Pessina ai danni di Victor Osimhen, ma l’arbitro Cosso ed il Var hanno fatto continuare. Tra i migliori in campo della squadra di Luciano Spalletti bisogna inserire sicuramente Piotr Zielinski. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Mercato Napoli, Piotr Zielinski potrebbe dire addio a fine stagione: ecco lo scenario

Secondo quanto riportato il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il centrocampista polacco potrebbe essere tra i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli al termine di questa stagione straordinaria. Piotr Zielinski, così come Hirving Lozano, ha infatti il contratto in scadenza nel 2024 ed Aurelio De Laurentiis non vorrebbe perdere un giocatore del genere senza incassare neanche un euro.

Se non ci dovesse essere il prolungamento, di fatto, Zielinski potrebbe lasciare il Napoli dopo la bellezza di sette stagioni. L’ex Empoli già l’estate scorsa è stato molto vicino a lasciare il team partenopeo. Il West Ham, infatti, provò a prendere il centrocampista polacco che, però, decise di giocare ancora con la maglia del Napoli. Dopo quasi un anno, la volontà del calciatore è ancora quella di restare nel capoluogo campano.

Piotr Zielinski, dopo la sconfitta rimediata contro il Monza, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’ sul suo futuro: “Ho un altro anno di contratto, il mio procuratore parlerà con la società e prenderemo delle decisioni. Sto bene a Napoli e la mia intenzione è quella di restare qui”.