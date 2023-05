Monica Bertini, un compleanno piccante: tutto troppo aderente

L’ultima foto pubblicata da Monica Bertini su Instagram ha mandato in visibilio tutti i fan della conduttrice TV.

Tra le tante giornaliste sportive che popolano i programmi preferiti dagli appassionati di calcio (e non solo), Monica Bertini è una di quelle che riceve spesso moltissimi elogi. Oltre alla bellezza e alle forme invidiabili, la giornalista di Parma è molto apprezzata per la sua bravura e competenza: qualità che sono emerse in tutte le trasmissioni che l’hanno vista protagonista.

La sua carriera in TV è cominciata circa dieci anni fa con l’approdo a Sportitalia, dove ha condotto Sportitalia24 e si è poi dedicata ai programmi riguardanti la Serie B e il calciomercato. L’anno successivo Monica Bertini è passata a Sky, dove ha condotto il telegiornale di SkySport24 e poi anche la trasmissione Campo Aperto Serie B.

Dopo due anni in Sky, la giornalista e conduttrice televisiva ha cominciato una nuova avventura in Mediaset, dividendosi tra Premium Sport e Italia 1. Acquisito il patentino di giornalista professionista, Monica Bertini ha assunto anche la conduzione di Casa Russia durante il Mondiale 2018. Gli amanti del calcio hanno potuto ammirarla in questi anni in molte altre trasmissioni, tra cui Pressing e Tiki Taka. Come accennato in precedenza, i fan impazziscono non solo per l’eccellente preparazione della giornalista emiliana ma anche per le sue curve da urlo.

Monica Bertini, che scatto su Instagram: fan in delirio

Non è certo un caso se le foto pubblicate da Monica Bertini su Instagram riscuotono sempre un enorme successo tra i follower. E’ accaduto di nuovo con l’ultimo scatto, dove la conduttrice di Pressing si mostra in primo piano con un abito molto aderente che risalta ulteriormente le sue forme. Nella foto Monica Bertini sfoggia anche un paio di orecchini scintillanti e colpisce tutti con il suo sguardo penetrante.

Nella didascalia, la giornalista di Italia 1 ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno speso un minuto del loro tempo per farle gli auguri di compleanno. Il 14 maggio, infatti, la Bertini ha compiuto 40 anni e il suo post è un ringraziamento ai genitori, agli amici e alle amiche, a chi c’è sempre stato e anche a chi non ha voluto esserci.

La giornalista ringrazia ovviamente anche i tanti fan che la supportano ogni giorno, prima di dedicare l’ultimo ‘grazie’ alla persona che l’ha “supportata e sopportata“ e che rappresenta il suo “tutto“. Anche se non è mai arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, Monica Bertini sarebbe legata sentimentalmente al ds dell’Inter, Piero Ausilio.