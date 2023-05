Alice Campello si mostra allo specchio: tutti notano un dettaglio

La moglie di Alvaro Morata in una recente foto mostra un dettaglio: lo notano tutti.

Alice Campello è nota ai più per essere la moglie del calciatore dell’Atletico Madrid Alvaro Morata. Insieme i due hanno costruito una famiglia straordinaria che negli ultimi anni ha viaggiato spesso a causa degli impegni dell’attaccante.

La famiglia Morata risiede ormai da un paio di anni a Madrid e non sembra voler cambiare di nuovo paese anche se le sirene di calciomercato che coinvolgono l’ex Juventus e Chelsea non sono poche. Ma al momento sia Alice che Alvaro pensano solo ai loro quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo ed infine la piccola Bella, avuta da Alice non molto tempo fa dopo un parto molto complicato a causa del quale l’influencer veneziana è stata ricoverata in terapia intensiva.

Alice Campello e quel dettaglio che non passa inosservato

Come detto, il parto della piccola Bella è stato molto complicato in quanto Alice ha subito una forte emorragia uterina che l’ha costretta a un ricovero abbastanza lungo in terapia intensiva. Sono stati momenti drammatici per la famiglia che è rimasta accanto alla bella veneziana tutto il tempo necessario fino alle dimissioni dalla Clinica Universidad de Navarra. In una intervista al programma Verissimo, la Campello ha svelato qualche dettaglio su quel momento drammatico nel quale i medici spagnoli hanno fatto letteralmente di tutto per evitare complicazioni. Alice ha subito una forte emorragia all’utero, dapprima abbondante e poi sempre meno persistente, che è stata corretta grazie all’uso di un palloncino.

Per fortuna le cose sono andate bene. Oggi Alice vive una vita normale in quel di Madrid ed è sempre più impegnata a correre indietro ai suoi quattro figli, mentre assiste il marito che ha quasi terminato la stagione con l’Atletico. A testimonianza dell’affetto che lega Alice alla sua famiglia, in particolar modo a Bella, la piccola di casa, vi è una foto realizzata da poco e postata su Instagram contraddistinta da un dettaglio particolare, che i fans della ragazza hanno notato subito.

Di cosa si tratta? Essenzialmente il dettaglio riguarda la cover dello smartphone dell’influencer all’interno della quale è presente una fotografia speciale di sua figlia. Un dettaglio questo che mostra l’amore che la lega alla piccola nonostante quel brutto ricordo della terapia intensiva dove Alice ha lottato come una leonessa.