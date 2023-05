Dietro solo Messi e un big di Premier: al Napoli potrebbe svoltare

Nel fine settimana di Serie A un giovane centrocampista ha rubato la scena. Il Napoli è molto attivo sul mercato e potrebbe chiedere informazioni per il futuro

La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione. Scudetto archiviato con la vittoria super meritata del Napoli, ma restano in ballo ancora i piazzamenti europei e la lotta per la retrocessione. In alto alla classifica rischiano di rimanere fuori dalle prime 4 posizioni Milan e Roma. Nel calderone della lotta per non retrocedere ci sono Verona, Spezia e Lecce.

Salva la Salernitana che si è ripresa alla grande grazie alla cura Paulo Sousa. I pugliesi dopo un ottimo avvio di stagione stanno perdendo tantissimi punti e ora la permanenza in A non è più scontata come qualche mese. L’Hellas ha fatto un grande recupero, così come la Cremonese. Niente da fare per la Sampdoria di Stankovic che è già retrocessa aritmeticamente. C’è lo Spezia che non vuole tornare nella serie cadetta e ha rialzato la testa col bel successo contro il Milan. Il 2-0 porta la firma di Esposito che ha siglato anche un importante record. Nelle ultime quattro stagioni (dal 2019/20), solo James Ward-Prowse (13) e Lionel Messi (10) hanno segnato più gol su punizione diretta di Salvatore Esposito (8) nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. Su di lui c’è il Napoli.

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo: occhi su Esposito

Il Napoli pensa al mercato dopo aver vinto lo scudetto con largo anticipo. L’incontro tra Spalletti e De Laurentiis è andato bene e il mister continuerà la sua avventura con i partenopei fino al 2025. Vuole garanzie sul futuro e i gioielli di Napoli dovranno rimanere. Osimhen e Kvara non si toccano. Il presidente ha promesso un mercato importante per fare bene sia in Italia che in Europa. Un tassello da migliorare è il vice Lobotka. Demme e Ndombele non hanno disputato un’ottima stagione e Spalletti vuole un miglioramento in quel settore del campo. Il nome sul taccuino è quello di Esposito.

Centrocampista dello Spezia molto abile nei calci piazzati. Una qualità che agli uomini di Spalletti manca. Sarebbe il giocatore perfetto per il centrocampo azzurro. Il Napoli segue gli sviluppi della società ligure. In caso di retrocessione le richieste potrebbero essere non altissime e lui verrebbe di corsa nella squadra campione d’Italia. C’è da sciogliere il nodo del Ds. Giuntoli non è sicuro della permanenza e De Laurentiis dovrà andare a caccia di un nuovo direttore sportivo per la prossima finestra di mercato.