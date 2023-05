De Paul sì immediato: la big lo riporta in Italia

Rodrigo De Paul può essere l’uomo giusto per il centrocampo di una big italiana, in attesa di riscatto e che punterà con decisione allo scudetto nella prossima stagione.

Il profilo dell’argentino piace da sempre e nelle prossime settimane l’affare potrebbe spiccare al volo, Rodrigo De Paul lascerebbe l’Atletico Madrid tornando così nel campionato italiano che lo ha già valorizzato in passato.

Il titolo da campione del mondo ne ha rafforzato le credenziali, ma per tornare davvero al top servirà una nuova esperienza in Serie A. Una sensazione che sta capendo benissimo Rodrigo De Paul, calciatore argentino dell’Atletico spesso dall’animo travagliato nel club di Diego Simeone.

Con il Cholo non è mai scattato un feeling speciale, spesso è stato più sopportato che amato dalla curva. La tifoseria, a inizio 2023, lo ignorò da campione del mondo rispetto agli altri argentini della rosa e questo è stato un episodio che non ha dimenticato. A riflettersi sul mercato, De Paul vuole tornare in Italia e c’è già il club giusto e pronto a cogliere l’occasione al volo.

De Paul in una big italiana, le ultime

Il centrocampista si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese e su di lui si erano fiondate tutte le squadre italiane. L’offerta dell’Atletico però spiazzò tutti, compresa la stessa società italiana che accettò l’assegno da 40 milioni di euro. Dopo due stagioni le cose sono cambiate e ora sembra maturo il tempo di un altro trasferimento, De Paul al Milan è un’opzione da non trascurare.

La coppia rossonera impegnata nel calciomercato valuta con attenzione, Maldini e Massara sono interessati a un elemento che ha classe, grinta ed esperienza. Il Milan non ha grandi risorse da investire, ma potrebbe puntare su un affare a lungo corso, ovvero proponendo all’Atletico un prestito con obbligo di riscatto in caso di prossima qualificazione alla Champions League. L’affare De Paul-Milan si aggirerebbe intorno ai trenta milioni di euro, dilazionandoli tra prestito e diritto/obbligo di riscatto a certe condizioni.

De Paul in rossonero sarebbe un colpo per Stefano Pioli, alla ricerca di un centrale con determinate caratteristiche fisiche, tecniche e di leadership. Può giocare in mezzo ai tre mediani ma anche proporsi qualche metro più avanti, diventando decisivo nei suoi inserimenti. La Serie A potrebbe riaccoglierlo con piacere, non è un’opzione da scartare quella rossonera: il calciatore direbbe subito di sì, il tecnico Simeone sta già pensando al suo erede in campo.