Iniziano a prendere corpo le prime trattative in vista del mercato estivo. Tra i protagonisti c’è il ds Cristiano Giuntoli, a un passo dalla Juventus

All’inizio del mercato estivo manca ormai pochissimo. Tra un mese e mezzo o giù di lì aprirà ufficialmente la campagna acquisti cessioni che si preannuncia particolarmente ricca di colpi di scena e di trasferimenti a sorpresa. In questo momento i riflettori sono puntati tutti o quasi sul futuro di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, l’architetto del progetto vincente che ha riportato lo scudetto alle pendici del Vesuvio a trentatre anni di distanza.

Il dirigente toscano, dopo aver trascorso otto anni a fianco del presidente De Laurentiis e contribuito a realizzare il sogno di un’intera città, ha deciso di cambiare aria e di tentare una nuova avventura, che quasi certamente avrà i colori bianconeri della Juventus. Le parole del presidente del gruppo Exor, John Elkann, rilasciate qualche giorno fa hanno avuto il senso di un’ammissione in piena regola: la Juventus è pronta ad abbracciare colui che sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica. La Vecchia Signora ha deciso di affidare al dirigente toscano la ricostruzione della squadra a cominciare dal tassello più importante, la scelta dell’allenatore. Che a quanto pare sarà ancora Massimiliano Allegri.

Giuntoli lo porta alla Juve: 40 milioni in Serie A. Tifosi spiazzati

Il lavoro svolto dal tecnico livornese, alla luce dei tanti problemi avuti in questa stagione, tra infortuni e raffica e processi sportivi ancora in corso, ha trovato il gradimento del nuovo management e dello stesso John Elkann. Giuntoli dovrà invece mettere mano a un profondo restyling della rosa. La Juventus cambierà molto in tutti i reparti, a partire dal centrocampo che perderà molti degli interpreti attuali.

Senza la qualificazione in Champions League Rabiot se ne andrà a parametro zero, lo stesso Pogba avrebbe poche chance di rimanere. Già deciso il ritorno di Leandro Paredes al Paris Saint Germain, mentre è scontata la conferma dei giovani esplosi in questa tormentata stagione come Fagioli e Miretti. La linea mediana sarò dunque ricostruita intorno al giocatore che l’ormai ex ds del Napoli ha individuato da tempo come rinforzo ideale, il 24enne olandese Teun Koopmeiners, da due anni punto di forza dell’Atalanta di Gasperini.

Mediano robusto dai piedi buoni e dotato di un’eccellente visione di gioco, Koopmeiners sarà il primo pilastro della nuova Juventus. Per cedere l’olandese l’Atalanta non accetta cifre inferiori ai 40 milioni di euro, ma Giuntoli è convinto di poter far scendere la cifra anche con l’inserimento di un paio di contropartite tecniche.