Cavani torna in Italia: destinazione clamorosa

Per Edinson Cavani sembra prospettarsi un ritorno in Serie A. Il bomber classe 1987, ha vestito le maglie di Palermo e Napoli in Italia.

Con la maglia del Palermo ha messo a segno ben trentaquattro reti in 109 partite disputate, mentre con quella del Napoli ha messo a referto settantotto goal in 104 partite apparizioni. Nell’estate del 2019, il Paris Saint Germain lo porta sotto la Torre Eiffel per circa 65 milioni di euro.

Dopo l’esperienza con i transalpini durata sette anni, l’ex attaccante partenopeo approda in Premier League, dove veste la maglia del Manchester United. In Inghilterra resta per due stagioni, collezionando dodici reti in 42 partite. La scorsa estate approda a parametro zero nel Valencia, con la quale realizza sette reti e fornisce due assist nonostante la disastrosa stagione del club, attualmente impegnato per non retrocedere. Ora, dopo dieci anni, per il classe 1987 pare prendere quota un ritorno in Serie A.

Lotito pronto al colpo Champions, contatto per Cavani: c’è l’offerta

Il club interessato all’acquisto del ‘Matador’ è la Lazio, impegnata a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

I biancocelesti sono alla costante ricerca di un vice Immobile, che Maurizio Sarri chiede da tempo. Nonostante le buone prestazioni di Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve, il tecnico toscano chiede con insistenza una punta di ruolo per far rifiatare il bomber di Torre Annunziata nel momento del bisogno. In caso di qualificazione nella massima competizione europea, il presidente Claudio Lotito è pronto a regalare alla piazza il grande colpo.

Stando a quanto riporta Enganche tramite il proprio profilo Twitter, il patron del club capitolino avrebbe già fatto pervenire la prima proposta ufficiale all’attaccante uruguaiano. Il contratto che la Lazio sembra aver presentato al calciatore è di circa 2 milioni di euro a stagione per un anno, con opzione per un ulteriore stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, Cavani può ottenere lo svincolo dal club spagnolo soprattutto in caso di retrocessione. Il bomber è intrigato dall’idea di tornare a calcare i campi della Serie A, ed è disposto a prendere in seria considerazione l’offerta del club biancoceleste.

Si tratterebbe di un colpo dalla grande caratura per i capitolini, che regalerebbero a Maurizio Sarri un attaccante dalla grande esperienza europea. La condizione necessaria per cercare di portare l’ex Napoli a Roma è la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo decisamente alla portata a sole tre giornate dalla fine. Cavani è pronto a fare ritorno in Serie A, con Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il popolo biancoceleste è pronto a sognare il grande colpo.