Cristiano Ronaldo non perdona: lo ha sbattuto subito fuori

Dio perdona, Cristiano Ronaldo no. Il fuoriclasse portoghese lo ha subito sbattuto fuori. Ecco tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo è celeberrimo non solo per il suo smisurato talento ma anche per il suo ego spropositato. Guai a metterlo in discussione, il fuoriclasse portoghese, anche se si avvicina agli “anta” (il 5 febbraio scorso ha spento 38 candeline), è convinto di non avere rivali.

Sebbene giochi in un campionato, la Saudi Super League, che non appartiene all’aristocrazia del calcio, Cr7 ritiene di essere il numero 1 al mondo e pertanto di essere il logico favorito, di default, per la conquista del “Pallone d’Oro“. E pazienza se il suo eterno rivale, Lionel Messi, a dicembre scorso si è laureato campione del mondo con la sua Argentina ai Mondiali in Qatar, per l’ex dei Red Devils nessuno merita più di lui l’ambito riconoscimento assegnato dalla rivista francese “France Football” al miglior calciatore europeo della stagione.

Cristiano Ronaldo non perdona: non segue più su Instagram Bernardo Silva

Il rassegna iridata dell’attaccante dell’Al-Nassr non è stata all’altezza delle sue aspettative e della sua fama: un solo gol in 5 apparizione oltra all’onta inferta al suo orgoglio di aver dovuto cedere la maglia da titolare al promettente Gonzalo Ramos. Eppure, Cristiano Ronaldo si considera in corsa per aggiungere un altro “Pallone d’Oro” alla sua personale collezione che ne conta 5. Non è dello stesso avviso Bernardo Silva, talentuoso trequartista del Manchester City e della Nazionale portoghese.

Intervistato da “L’Equipe”, la “Bibbia” dello sport d’Oltralpe, Bernardo Silva si è sbilanciato sul suo favorito per la conquista del “Pallone d’Oro”. Se il Manchester City dovesse vincere la Premier League (al momento i Citizens hanno 4 punti di vantaggio sull’Arsenal, secondo alle loro spalle, con una partita in meno a due giornate dal termine) e la Champions League, dove ha pareggiato per 1-1, al “Santiago Bernabeu”, il primo round della semifinale di Champions contro il Real Madrid, per Silva, il suo compagno di squadra Erling Haaland, che in stagione al momento ha messo a segno 52 gol in 48 presenze, sbaraglierebbe la concorrenza.

Se ad alzare nel cielo di Istanbul la “Coppa dalle grandi orecchie”, fosse il Real Madrid, allora, sempre per Silva, il favorito diventerebbe Vinicius. Tuttavia, tra il vincitore della Champions e Messi – ha confessato il trequartista di Pep Guardiola – Bernardo Silva non ha dubbi: il “Pallone d’Oro” lo darebbe alla “Pulce”. Apriti cielo! Non solo ha snobbato il suo compagno di Nazionale ma addirittura si è lanciato in un endorsement per il suo eterno rivale. Un atto di lesa maestà che non poteva restare impunito. E, infatti, immediata è arrivata la reazione, spietata, di Cristiano Ronaldo. Cosa ha fatto? Lo ha defollowato, non lo segue più su Instagram: il massimo della pena consentito dalla dura legge dei social network.