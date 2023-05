Valentina Lodovini si copre solo con le mani: visione da batticuore

L’attrice Valentina Lodovini posta uno scatto su Instagram dove la visione è da batticuore: i followers si scatenano su Instagram

Valentina Lodovini è una delle attrice italiane più amate da parte del pubblico. Negli ultimi anni ha lavorato in tantissimi film e la sua immagine è sempre stata molto curata. Sexy, ma allo stesso tempo mai volgare, anche quando posta delle foto sul suo profilo Instagram.

Sono circa 356 mila i followers che la seguono su Instagram con affetto e assiduità, consapevoli di avere a che fare con un’attrice molto capace, che aggiorna i suoi fans sia per progetti lavorativi, sia per la sua vita privata.

Nel 2011, la Lodovini vinse anche il David di Donatello come ‘Miglior Attrice Non Protagonista’ per il ruolo che ebbe in Benvenuti al Sud, film di successo con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Un ruolo, quello di ‘Maria’, che l’ha fatta avere una grande evoluzione dal punto di vista lavorativo con tante partecipazioni a film di registi come Edoardo Leo e Alessandro Genovesi.

Della vita privata di Valentina Lodovini non si sa moltissimo. Sembra che mettere su famiglia non sia una delle sue priorità e in passato è stata legata sentimentalmente al regista Marco Risi. E il fatto che sia single, per i suoi fans rappresenta un’occasione di sognare in grande. A maggior ragione dopo l’ultima foto pubblicata su Instagram.

Valentina Lodovini, foto da urlo: fans impazziti

L’ultimo post di Valentina Lodovini è di ringraziamento per i tanti messaggi di auguri per il suo 45esimo compleanno. E regala momenti di sensualità unica, soprattutto nella seconda foto: un sorriso bellissimo, con gli occhi quasi semichiusi dalla felicità, e le mani che coprono il prosperoso seno. Una foto che lascia poco spazio all’immaginazione, che permette ai suoi followers più affezionati di innamorarsi sempre di più.

Sono infatti tantissimi i like ricevuti insieme ai commenti che, oltre che di auguri, si complimentano per la bellezza che non svanisce mai, nemmeno col passare degli anni.

Valentina Lodovini è anche l’unica protagonista adulta in un film di nome ‘Alla Ricerca Di Rose’ con ben 60 attori-bambini coinvolti. La trama immagina un mondo senza adulti e la bellissima attrice è l’unica donna rimasta in vita.

Mentre prosegue la sua vita lavorativa, c’è tanta attesa per capire quali saranno i prossimi sviluppi della vita privata di Valentina Lodovini. Anche se, il suo carattere molto riservato probabilmente non farà trasparire alcunché della sua sfera intima.