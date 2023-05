Champions League, tegola Real Madrid: ansia Ancelotti

Si avvicinano le semifinali di Champions League: un infortunio, avvenuto in campionato, spaventa i tifosi

Martedì 16 e Mercoledì 17 maggio la Champions League tornerà ad allietare gli appassionati di calcio. La Coppa dei campioni ormai è prossima a concludersi ma prima della grande (e attesa) finale le squadre ancora in gara avranno un’altra occasione per dimostrare il proprio estro.

La sfida tra Manchester City e Real Madrid è ancora apertissima, visto che la gara di andata si è conclusa sul risultato di 1-1. Nel corso del derby della Madonnina, il Milan dovrà impegnarsi maggiormente per recuperare lo svantaggio: difatti, settimana scorsa i nerazzurri sono riusciti ad imporsi sui cugini grazie a due reti: una di Edin Dzeko e Henrikh Mkhtharyan. Tuttavia, gli impegni dei club non si limitano alla Coppa dei Campioni: nel corso delle gare di campionato un infortunio ha spaventato i tifosi.

Champions League a rischio? La diagnosi

Le squadre semifinaliste non hanno molto tempo per riprendersi: si gioca ogni 3 o 4 giorni. Sabato 13 maggio tre degli équipe sono scesi in campo per dimostrare il proprio valore anche nel proprio campionato. Due su tre, Real Madrid e Inter, sono riuscite a conquistare i tre punti. Tuttavia, non tutto è filato liscio come sperato. Un giocatore si è infatti infortunato nel corso della sfida tra il team guidato da Carlo Ancelotti e il Getafe spaventando i tifosi del club blancos. Il calciatore in questione è Eduardo Camavinga. Nelle ultime ore il centrocampista della nazionale francese, con la quale si è laureato vicecampione del mondo in Qatar nel 2022, ha effettuato esami per verificare le sue condizioni a seguito del contrasto con Juan Iglesias.

Il difensore spagnolo ha, infatti, colpito la caviglia destra del rivale obbligandolo ad abbandonare il campo da gioco a causa della tersione del ginocchio della gamba opposto. Un infortunio che ha preoccupato non poco i supporter visto l’impegno di mercoledì 17 maggio. Tuttavia, i controlli effettuati hanno evidenziato una distorsione. Già il conferenza stampa Carlo Ancellotti aveva tranquillizzato i supporter blancos: “Il ginocchio si è un po’ slogato ma è stabile e la mobilità è intatta. Ha avvertito fastidio nella parte interna ma non è niente. Domenica riposerà e lunedì si allenerà senza problemi”. Il tecnico dei Blancos potrà dunque contare sull’estro del francese per tentare di ipotecare l’ennesima finale di Champions League della sua carriera.