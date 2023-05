Terremoto in Serie A, cambia una panchina eccellente: annuncio ufficiale

Dopo l’ultimo turno di Serie A, in attes dell’euro derby, bisogna registrare alcune dichiarazioni molto importanti.

La Serie A di quest’anno è stata sicuramente contraddistinta dal dominio del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, hanno preso la vetta della classifica verso l’ottava e da quel momento in poi non l’hanno più lasciata, anzi hanno preso il largo dalle loro dirette inseguitrici. Basta pensare che i partenopei sono arrivati ad avere anche 19 punti di vantaggio sul secondo posto.

Nonostante questo dominio in Serie A, la permanenza di Spalletti sotto l’ombra del Vesuvio non è ancora del tutto sicura. Il tecnico toscano, infatti, vuole delle garanzie da parte di De Laurentiis sulla continuità del progetto che ha portato al titolo. Ma non c’è solo la panchina del Napoli ad essere in dubbio per la prossima stagione.

Anche squadre come Inter, Milan, Juventus e Roma, infatti, potrebbero cambiare guida tecnica l’anno prossimo. Tutto dipende, ovviamente, da come andrà a finire questa stagione, visto che molte di queste si stanno giocando sia un posto alla prossima edizione della Champions League che vincere un trofeo europeo. Tuttavia, al netto delle big del nostro campionato, c’è un’altra squadra che potrebbe cambiare allenatore.

Serie A, Alessio Dionisi glissa sul suo rinnovo con il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Il team in questione è di fatto il Sassuolo. Dopo l’ottima stagione di quest’anno, infatti, il rapporto tra Alessio Dionisi ed il team emiliano potrebbe essere arrivato al capolinea. La permanenza dell’ex tecnico dell’Empoli sulla panchina neroverde non è ancora del tutto sicura. E’ stato lo stesso allenatore, dopo aver perso la gara di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, a glissare a ‘Sky Sport’ sul suo futuro: “Carnevali ha detto che rinnoverò? Lo ringrazio, ma non so se lo farò. Ne abbiamo iniziato a parlare la settimana scorsa”.

Alessio Dionisi ha poi concluso il suo intervento: “Saprete tutto quando ci saranno sia delle decisioni definitive che delle conferme. Se Carnevali ha detto che rinnovo il contratto, magari sarà così. Se Berardi dovesse rimpiangere un giorno di essere rimasto al Sassuolo? Dovreste chiederlo a lui. Meriterebbe di giocare in una grande squadra, ha fatto una scelta di vita”.

Al netto della sua destinazione futura, quello che è certo è il grande lavoro di Alessio Dionisi. Nonostante un cattivo inizio di campionato, anche per le cessioni importanti dell’estate scorsa di Giacomo Raspadori ed Andrea Scamacca, il Sassuolo ha fornito anche quest’anno un gran bel gioco, riuscendo così a posizionarsi a metà a classifica.