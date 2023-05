Partita la rivoluzione di Giuntoli: Juventus ribaltata

La rivoluzione in casa Juventus parte da Cristiano Giuntoli, il DS del Napoli è pronto al passaggio in bianconero.

Lotta per l’ingresso in Champions League che si fa sempre più serrata. Alla fine della stagione mancano ormai pochissime partite e ogni passo falso rischia di costare caro. Lo sa bene la Juventus che, in attesa di sapere che riceverà nuove penalizzazioni, continua ad essere impegnata su più fronti. In Serie A è infatti al secondo posto in classifica mentre in Europa League giocherà presto il ritorno delle semifinali contro il Siviglia. All’andata, allo Stadium, è finita 1-1.

Dopodiché, una volta terminata la stagione e scoperti i risultati finali della Vecchia Signora, il club bianconero farà partire la rivoluzione. Dalla panchina fino allo spogliatoio nessuno è certo della permanenza. Per questo il nome di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo fresco vincitore dello scudetto grazie al Napoli, sembra ormai pronto di iniziare questa nuova avventura. Dopo tanto parlare, è ora tempo di cedere il passo ai fatti.

La Juventus dovrà cambiare molto e per questo ha pensato bene di sostituire Federico Cherubini con quello che è probabilmente il miglior profilo in circolazione. Secondo il Corriere dello Sport, il DS attualmente sotto contratto con il Napoli ha già la valigie pronte. Un arduo compito lo aspetta.

h2

La prima cosa da scoprire prima di rifondare la rosa bianconera, è sapere se la Juventus parteciperà o meno alle coppe europee. Quello è un fattore di vitale importanza per quanto riguarda lo stanziamento del budget previsto per la nuova stagione. Tuttavia, siccome l’aria è quella di un’esclusione da parte della Juventus, è lecito credere che Giuntoli avrà un budget ridotto. In attesa di capire, naturalmente, se ci saranno gli estremi per qualche cessione illustre. Al di là di questo, ci sono alcuni reparti che dovranno per forza fare i conti con la rivoluzione. Come il centrocampo ad esempio.

Per quanto riguarda l’organigramma societario, per Cherubini non dovrebbero esserci gli estremi per l’addio. L’attuale DS juventino dovrebbe infatti finire con il ricoprire un nuovo ruolo. Ma non è tutto, il passaggio dal Napoli alla Juventus di Giuntoli è anche direttamente collegato ad un altro trasferimento. Quello del braccio destro del direttore sportivo Giuseppe Pompilio. I due dovrebbero lavorare insieme per costruire la Juventus del futuro. A tal proposito, sono previsti cambi anche nella formazione Under 23. La seconda squadra bianconera dovrebbe finire nelle mani Stefano Stefanelli, in questo momento sotto contratto con il Cesena.