Wanda Nara scarica Icardi: la reazione del centravanti è disarmante

Nuovo capitolo del turbolento rapporto tra la showgirl argentina e l’ex capitano dell’Inter: e chi se lo aspettava…

Metti una diretta Instagram. Metti una ‘Live’ in cui intervengano contemporaneamente Wanda Nara e la sorella Zaira Nara. Metti poi una domanda personale rivolta da un follower ad entrambe. Una semplice curiosità sul loro status sentimentale: impegnate o libere? Infine, poni che la risposta delle due sorelle sia stata identica: “Libere“.

A quel punto altri ammiratori della bella conduttrice argentina – o semplici curiosi – hanno posto la domanda diretta alla moglie di Mauro Icardi: “Sei separata?“. “Sì”, la sorpremdeme risposta di Wanda. Nemmeno a dirlo, è bastata questa semplice sillaba proferita dall’argentina per scatenare un vero e proprio inferno mediatico. E sì che già negli ultimi giorni la coppia era stata già al centro di infiniti pettegolezzi.

È datata solo qualche giorno addietro infatti la polemica del giocatore nei confronti dell’influencer Pochi, reo di aver dichiarato di avere le prove di un nuovo tradimento del birichino calciatore. Sempre nella scorsa settimana Maurito non si è fatto mancare nemmeno una duro confronto con Moria Casàn, star ultrasettantenne della TV argentina, che rinfacciava ad Icardi il tradimento di circa un anno e mezzo fa con la ‘China’ Suarez.

Il calciatore, che già aveva risposto duramente alla prima insinuazione, si è poi scagliato contro la donna rinfacciandole, di risposta alle accuse di far uso di cannabis, di aver avuto a che fare con la ‘blanquita‘ – la cocaina – in alcune disavventure del passato. Già indispettita dal tono usato dal marito nei confronti di un’autentica leggenda dello star system albiceleste, Wanda si è tenuta il meglio per dopo. La stilettata lanciata nella diretta con la sorella non ha lasciato indifferente il marito.

Wanda ‘liquida’ Icardi in diretta, l’attaccante reagisce così

Riprendendo lo sterminato archivio delle foto postate sui social – su questo Wanda è sempre stata più generosa (in tutti i sensi…) del marito – Icardi ha condiviso uno scatto di circa due mesi fa. In cui i due, sereni e complici, figurano abbracciati teneramente E forse anche un po’ ‘maliziosiamente’, considerando la mano malandrina del giocatore. Questa è stata la risposta social di Icardi alle parole pronunciate da Wanda in diretta. Ma non è finita qui.

Forse pentito dell’ennesimo slancio d’amore non corrisposto dalla moglie – che nel frattempo avrebbe smesso di seguirlo su Instagram…- l’ex Inter ha eliminato la foto da lui stesso postata dal suo profilo Instagram. Che si sia reso conto della gravità della situazione? Una cosa è certa: non è questo l’ultimo capitolo dell’infinita telenovela che coinvolge due dei più chiacchierati protagonisti di vicende sentimentali sbattute in prima pagina.