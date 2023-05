Pizzo trasparente: l’intimo della Nargi toglie il fiato

Federica Nargi decide di mandare fuori di testa i fan per l’ennesima volta, lo scatto in lingerie è uno dei più seducenti mai visti

Da tempo immemore, ormai, è una delle principali icone di bellezza e sensualità all’italiana. E l’impressione destata nel cuore degli ammiratori può solamente rafforzarsi giorno dopo giorno. Siamo di fronte a una delle regine incontrastate dei social e del mondo dello spettacolo: signore e signori, sua maestà Federica Nargi.

La modella e showgirl romana, 33 anni, è entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo ormai tre lustri fa, partecipando a Striscia la Notizia, come una delle veline più amate di sempre. Dimostrando subito di avere una eleganza e un fascino fuori dal comune, se è vero che per entrare nel programma aveva dovuto battere in ‘finale’ un’altra bellezza senza senso come Cristina Buccino. La coppia con Costanza Caracciolo è stata ed è ancora tra le più rappresentative di sempre della storia del programma, per un quadriennio da sogno nel popolare tg satirico.

Il resto è storia nota. Parliamo di un personaggio ormai celebre in ogni dove, non solo con una bellezza stratosferica, ma anche una classe sopraffina nei modi che la rende una delle donne più sognate dagli italiani. Con un seguito sui social che parla da solo: oltre 4 milioni e 200 mila followers su Instagram. Che continuano ad aumentare vertiginosamente uno scatto dopo l’altro. Federica sa sempre come far battere forte il cuore dei fan e non perde occasione per rimarcarlo.

Federica Nargi, il verdetto è inappellabile: “Indiscutibilmente la donna più bella d’Italia”

L’ultimo scatto è forse uno dei più illegali di sempre. Le basta pochissimo per ipnotizzare la platea, guardare per credere.

Il primo piano che vi proponiamo in questo caso è a dir poco micidiale, con una veste intima rossa fiammante e una trasparenza sufficiente a incendiare l’atmosfera. I suoi lineamenti divini e il suo sguardo che non ammette repliche completano l’opera. I complimenti si sprecano, tra i messaggi sulla sua bacheca presenti vere e proprie dichiarazioni d’amore, come sempre avviene d’altronde. Like a getto continuo, lo spettacolo di Federica in lingerie è qualcosa di incredibile e di imperdibile. Non resta che continuare a seguirla con grande attenzione, la sensazione è che per l’estate ormai imminente abbia in serbo per noi qualcosa di veramente unico ed esplosivo. Non stupisce che il suo Alessandro Matri sia uno degli uomini più invidiati d’Italia.