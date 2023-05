Terremoto in Formula 1, Lewis Hamilton ha detto no

Il mondo della Formula 1 non è sconvolto solo per quello che sta succedendo a Imola: l’improvviso no di Lewis Hamilton ha scosso l’ambiente

Come se il mondo si fosse fermato ad un anno e mezzo fa, almeno per lui. Perché la Formula 1 vive anche di cicli vincenti e nel nuovo secolo ce ne sono stati almenoi tre. Quello di Michael Schumacher con la Ferrari, quello di Sebastian Vettel in Red Bull e i sei titoli mondiali di Lewis Hamilton con la Mercedes.

Poi però con quel Gran Premio di Abu Dhabi a fine 2021, quando solo all’ultimo giro Max Verstappen ha ribaltato tutto, ha cambiato la storia. Quella che era un’armata vincente e all’apparenza imbattibile è andata in crisi e anche la Mercedes W14 quest’anno sta facendo molta fatica.

Un rendimento che preoccupa il campione britannico, ma non è in realtà l’unico dei suoi problemi. Perché per vendere meglio il prodotto F1 una Red Bull così dominante e gare tutto sommato noiose non sono il massimo della pubblicità. Al pubblico, quello in pista e quello televisivo, piacciono o duelli e lui ne ha vissuto tanti in carriera.

Adesso invece è diventato impossibile anche per via di regolamenti che non favoriscono necessariamente il team di Milton Keynes ma certo impediscono agli altri di ribaltare le forze. La FIA ha bloccato tutto fino al 2026, quando arriverà la vera rivoluzione nel Circus.

Allora comincerà una nuova era, con propulsori di ultima generazione dotati di una MGU-K con potenza simile a quella dei motori termici. Saranno motori 1.6 turbo, alimentati da carburante sintetico sostenibile ed è una novità assoluta che ha spinto grandi nomi a tornare, come Ford e Audi.

Lewis Hamilton non ci sta: la sua richiesta potrebbe portare a soluzioni clamorose

In realtà però per le ambizioni di Hamilton tre anni rischiano di essere troppo lunghi. Se è vero che tutti i team hanno firmato e quindi il regolamento è identico per ogni monoposto, sapere che le norme tecniche resteranno ancora le stesse per le prossime due stagioni gli sta mettendo ansia e potrebbe portarlo a decisioni clamorose.

Come riporta il sito britannico F1i.com, Hamilton è assolutamente in disaccordo su questa scelta. La tecnologia si evolve di continuo, specialmente in un ambiente come quello della Formula 1 e quindi tutte le squadre stanno provando soluzioni alternative. Sarebbe tutto più semplice se, pur rimanendo all’interno del tetto previsto dal budget cap, anche i regolamenti sui evolvessero anno dopo anno.

In fondo all’inizio del 2022 molti team, compresa Mercedes, hanno avuto problemi con il porpoising, fenomeno mia visto prima. E così la FIA, dietro all’appello della Mercedes, aveva modificato in corsa. “Le monoposto che non rimbalzano mi stanno bene ma adesso sono un po’ pesanti. Non credo che continuare ad appesantire le vetture sia una buona idea”. Se lo dice un sette volte campione del mondo, qualcuno dovrebbe ascoltare.